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Официальный курс евро снизился почти на 80 копеек
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Официальный курс евро снизился почти на 80 копеек
Экономика, 11 янв 2010, 15:46
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Официальный курс евро снизился почти на 80 копеек
Первый торговый день на российском валютном рынке ММВБ проходит под знаком уверенного роста рубля по отношению к доллару и евро. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 12 января 2010г., составляет 42,6681 руб./евро. Это на 79 копеек ниже предыдущего значения.

При этом по состоянию на 15:20 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 42,6744 руб./евро. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 42,9495 руб./евро, минимальные – 42,59 руб./евро.

Ощутимо подешевела сегодня и американская валюта. Официальный курс доллара, установленный Банком России с 12 января 2010г., снизился на 76 копеек и составил 29,4283 руб./долл. По состоянию на 15:20 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 29,4065 руб./долл. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 29,7498 руб./долл., минимальные – на уровне 29,3301 руб./долл.

Бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) торгуется сегодня на отметке 35,3840 руб., что на 82 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК LT Group Владимир Абрамов, на российском валютном рынке год начался с резкого укрепления национальной валюты. Впрочем, этого и следовало ожидать, если отталкиваться от макроэкономических событий и публикаций в период новогодних каникул, считает эксперт.

"Во-первых, это ослабление доллара на Forex в конце прошлой недели и уже на сегодняшних торгах в Азии. Здесь же и вторая причина укрепления рубля: нефтяные цены находятся на многомесячных максимумах. Третья причина также находится рядом с предыдущими: отечественный фондовый рынок отыгрывает поведение мировых биржевых площадок, где год в целом начался позитивно", – подчеркнул В.Абрамов.

Теги: Банк , валютный рынок , курс евро , официальный курс
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