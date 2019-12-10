Власти решили создать для промышленников «единое окно» господдержки

В правительстве решили создать единую платформу — «информационную экосистему» — господдержки для промышленности. Сейчас информация о механизмах госпомощи разрозненна и несистематизированна, признают эксперты

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Власти планируют создать единую информационную платформу для промышленных предприятий, которая позволит им в одном месте получить всю информацию о мерах господдержки, следует из письма замминистра экономического развития Михаила Расстригина, направленного в правительство (есть у РБК, его содержание подтвердил федеральный чиновник). РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.

Создание единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования и инструментам повышения производительности труда, входит в перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по ускорению роста экономики России.

Как предлагают помогать промышленности

Единый механизм поддержки должен быть реализован в виде «информационной экосистемы платформенного типа» и представлять собой «конструктор из логически связанных между собой мер», охватывающих все стадии развития промышленного предприятия — «от зарождения идеи до выхода на международный рынок», говорится в письме замглавы Минэкономразвития. Платформу предполагается создать на базе существующей Государственной информационной системы промышленности (ГИСП, система создана по заказу Минпромторга), которая, по замыслу властей, станет более клиентоориентированной.

В письме Расстригин отмечает, что сейчас различные меры господдержки предприятиям оказывают федеральные министерства, в том числе Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и др., институты развития (ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и проч.), а также региональные власти. Информация о действующих механизмах поддержки находится в разрозненном виде на сайтах всех этих ведомств и организаций.