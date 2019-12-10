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Власти решили создать для промышленников «единое окно» господдержки
В правительстве решили создать единую платформу — «информационную экосистему» — господдержки для промышленности. Сейчас информация о механизмах госпомощи разрозненна и несистематизированна, признают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти планируют создать единую информационную платформу для промышленных предприятий, которая позволит им в одном месте получить всю информацию о мерах господдержки, следует из письма замминистра экономического развития Михаила Расстригина, направленного в правительство (есть у РБК, его содержание подтвердил федеральный чиновник). РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг.

Создание единого механизма поддержки промышленных предприятий, предполагающего доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования и инструментам повышения производительности труда, входит в перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по ускорению роста экономики России.

Как предлагают помогать промышленности

Единый механизм поддержки должен быть реализован в виде «информационной экосистемы платформенного типа» и представлять собой «конструктор из логически связанных между собой мер», охватывающих все стадии развития промышленного предприятия — «от зарождения идеи до выхода на международный рынок», говорится в письме замглавы Минэкономразвития. Платформу предполагается создать на базе существующей Государственной информационной системы промышленности (ГИСП, система создана по заказу Минпромторга), которая, по замыслу властей, станет более клиентоориентированной.

В письме Расстригин отмечает, что сейчас различные меры господдержки предприятиям оказывают федеральные министерства, в том числе Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и др., институты развития (ВЭБ.РФ, «Росагролизинг» и проч.), а также региональные власти. Информация о действующих механизмах поддержки находится в разрозненном виде на сайтах всех этих ведомств и организаций.

В связи с этим предлагается объединить функционал уже существующих систем и создать единый механизм поддержки на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Ее функционал «достаточно развит и позволяет субъекту предпринимательской деятельности в сфере промышленности подобрать необходимую меру поддержки, исходя из региона, отраслевой принадлежности, размера компании и проблем, на решение которых такая мера должна быть направлена», следует из письма. Кроме того, через систему можно будет подать заявку на получение господдержки в рамках отдельных механизмов.

Задача этого проекта — выстроить всю линейку мер поддержки, чтобы они удовлетворяли всем потребностям компаний, пояснил РБК источник в финансово-экономическом блоке. Слабым местом в доступе к инструментам финансирования, например, является дефицит предложения акционерного финансирования, неудовлетворенный спрос, отметил он. «Единый механизм позволит все эти пробелы снять», — сказал собеседник РБК.

Какие меры господдержки сейчас действуют для бизнеса:

  • льготы резидентам промышленных кластеров, особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития;
  • налоговые льготы;
  • льготы на использование природных ресурсов;
  • субсидирование процентных ставок по кредитам;
  • софинансирование капитальных вложений в рамках реализации федеральных целевых программ;
  • предоставление госгарантий для поддержки экспорта промышленной продукции.

Кто будет работать над созданием новой экосистемы

Для развития единого механизма поддержки промышленников планируется создать рабочую группу на базе Минэкономразвития и Минпромторга. В ее задачи войдут анализ действующих мер поддержки на предмет дублирующих друг друга механизмов, их отбор для включения в платформу. Рабочая группа должна будет выработать предложения о корректировке действующих и созданию новых механизмов поддержки с учетом запросов предпринимателей.

Рабочую группу возглавят министр экономического развития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В нее войдут глава ВЭБа Игорь Шувалов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман, глава Фонда развития промышленности Роман Петруца, а также замминистры федеральных министерств, следует из проекта состава рабочей группы. В ее состав планируется включить и нескольких глав регионов: Антона Алиханова (Калининградская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Алексея Дюмина (Тульская область), Андрея Никитина (Новгородская область) и Максима Решетникова (Пермский край).

Нужен ли новый механизм бизнесу

Серьезной проблемы в недостатке информации о мерах господдержки у бизнеса нет, хотя сейчас она содержится на ресурсах разных ведомств, считает председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков. «Даже малые и средние предприятия сейчас хорошо проинформированы о наличии разных форм поддержки бизнеса. Но создание некой платформы, где все меры поддержки сведены в одном месте, — это удобно, это затея неплохая», — сказал он РБК.

Однако к экономическому росту такой шаг вряд ли приведет, полагает Третьяков. Для этого экономике нужны реальные деньги, а сейчас «с этим плоховато». В частности, кассовое исполнение нацпроектов, мероприятия которых связаны с промышленностью, остается очень слабым, отметил он. «Если деньги будут выделять быстрее и больше, это приведет к экономическому росту, а чисто процедурное удобство не приведет», — заключил представитель «Опоры России».

Создание единой платформы господдержки для промышленников — наиболее очевидная и понятная мера, которая может помочь предприятиям. «Уже есть примеры такой цифровизации услуг, в частности, создан «Бизнес-навигатор МСП», — сказала РБК заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова.

Проблема может возникнуть в реализации, предупреждает она: «Основная опасность — неоправданно большое расходование средств. Чтобы эффективно функционировать, такая система должна регулярно обновляться, каким-то образом взаимодействовать с пользователем. Это, очевидно, будет затратно. Спорный вопрос — наиболее ли это эффективная мера из всех возможных».

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, Минпромторг, господдержка предприятий
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