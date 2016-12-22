Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов

Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности государственных расходов, который составили эксперты ВШЭ. Низкие позиции стали отражением результативности расходов на госуправление и здравоохранение

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности бюджетных расходов, который подготовили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Помимо России авторы проанализировали траты государств ОЭСР и других стран, сопоставимых по уровню развития с российской экономикой. Рейтинг разработали директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова и эксперты центра Алена Чепель и Андрей Чернявский. Результаты их расчетов приведены в работе «Межстрановой анализ структуры и эффективности бюджетных расходов» (есть у РБК), которая будет опубликована в новом выпуске журнала «Вопросы экономики».

Для построения рейтинга эксперты использовали макроэкономические данные за пятилетний период после глобального кризиса — с 2010 по 2015 год. Помимо России в него вошли 14 стран Евросоюза (Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Греция), восемь развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Чили, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Уругвай) и две республики бывшего СССР (Азербайджан и Казахстан). При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс.

Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа). Они использовали сведения Всемирного банка, Всемирного экономического форума и результаты Международной программы по оценке образовательных достижений (PISA, ее проводит ОЭСР). Среди рассматриваемых показателей:

размер расходов по направлениям относительно ВВП;

детская смертность;

продолжительность жизни;

уровень коррупции;

избыточность государственного регулирования;

качество судебной системы;

защита прав собственности;

качество образовательной системы;

результаты тестирования учеников по PISA.

В результате подсчетов Россия со Словакией делят 19–20-е места. Интегральный показатель результативности, который учитывает эффективность трат и на образование, и на здравоохранение, и на госуправление, составил 0,88. Лидерами рейтинга стали Эстония (1,41), Кипр (1,32), Словения (1,29), Португалия (1,23) и Чехия (1,18). В аутсайдерах рейтинга — Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия. Казахстан и Турция, крупные российские партнеры, заняли 14-е и 18-е места соответственно.

Низкое место России авторы объясняют невысокими оценками по результативности госуправления, показателям детской смертности и низкой продолжительности жизни. Позиции России ниже среднего и по индикаторам коррупции, независимости судебной системы, соблюдению прав собственности. Эффективность в образовании, наоборот, выше среднего.

Бюджет как фактор стабильности

Чтобы оценить еще один показатель — макроэкономическую результативность бюджетов разных стран, экономисты в своей модели учитывали следующие факторы:

инфляция;

темпы роста экономики и их стабильность;

индекс Джини (наиболее распространенный индикатор неравенства);

уровень безработицы.

Первое место в рейтинге занимает Индонезия — индикатор результативности расходов бюджета у нее составил 1,76. У Таиланда и Индии, также вошедших в топ-3, он составил 1,7 и 1,45 соответственно. Результат России, занявшей 22-е место, — 0,71. Более низкие позиции — у Хорватии (0,67), Бразилии (0,62) и Греции (0,54). Казахстан и Азербайджан занимают пятую и 16-ю строчку соответственно, Турция находится на 15-м месте.

Низким результатам России поспособствовали ускорение инфляции (в 2014–2015 годах она увеличилась до 11–13%) и нестабильность темпов роста (в 2015–2016 годах Россия столкнулась с рецессией). Кроме того, в России высокий коэффициент Джини в сравнении с другими участниками рейтинга.

Пока без изменений

Российские эксперты неоднократно говорили о необходимости наращивать государственные расходы в производительные отрасли. Под производительными государственными расходами понимаются траты на человеческий капитал (образование, здравоохранение), инфраструктуру, исследования и разработки. Такого рода расходы способствуют долгосрочному ускорению экономики. К непроизводительным расходам традиционно относят траты на оборону, безопасность, социальную политику, обслуживание госдолга, госуправление — они не обеспечивают позитивного вклада в ВВП.

«При относительно высоких результатах в сфере образования Россия демонстрирует низкую результативность и эффективность в области здравоохранения. Кроме того, и уровень производительных расходов на человеческий капитал в России находится несколько ниже, чем в странах с сопоставимым уровнем жизни и в странах ОЭСР, что может негативно повлиять на экономический рост в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — констатируют авторы рейтинга ВШЭ.

Пока, как следует из федерального бюджета на следующую трехлетку, резкого перераспределения расходов не ожидается. Траты на здравоохранение составят 0,6–0,8% ВВП, на образование — 0,7–0,8% ВВП. Расходы на оборону, безопасность и национальную экономику также останутся примерно на старом уровне (при сопоставлении с объемом ВВП).