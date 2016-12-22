Цены на нефть в США снизились 10-й день подряд впервые за 34 года

Техасская нефть Light Sweet падала в цене 10 дней подряд. Такого в истории торгов на бирже в Нью-Йорке не происходило с 1984 года

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Стоимость барреля Light Sweet упала до отметки в $60,19. Это – минимальный показатель с февраля этого года. При этом падение котировок продолжается уже 10 дней подряд, чего не случалось с 1984 года, указывает Wall Street Journal.

Издание указывает, что цены на нефть в Нью-Йорке упали на 21% по сравнению с максимальными показателями в октябре. И эксперты пока не уверены, что этот тренд прекратится. «Рынок ищет какую-то отметку, от которой сможет оттолкнуться. Но пока я не думаю, что он ее нащупал», - заявил аналитик CHS Hedging Тони Хедрик.

Причиной снижения цен стал тот факт, что на фоне санкций против Ирана Саудовская Аравия, Россия и США стали добывать нефти больше, чем за все предыдущие месяцы. Это позволило снять опасения насчет того, что ограничения в адрес Исламской республики приведут к дефициту на рынке. Помимо этого на снижение цен повлияло и замедления темпов роста экономики в Китае, отметила эксперт Capital Economics Кэролайн Бэйн.

Однако есть и мнение, что нынешняя ситуация на рынке носит временный характер. По мнению эксперта BNP Paribas Гарри Чилингуряна, цены могут развернуться в тот момент, когда основные игроки поймут, что Саудовская Аравия не сможет восполнить нехватку иранской нефти на рынке. Помимо этого, повлиять на ситуацию могут и остальные страны ОПЕК, представители которых в эти выходные встречаются в Абу-Даби.