Официальный курс доллара опустился до 32 руб./долл.

Торговая сессия на российском валютном рынке проходит сегодня под знаком уверенного укрепления рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине. Котировки американской валюты при этом уже на открытии вновь опустились ниже отметки 32 руб.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на завтра, снизился в итоге на 19 коп. и составил 32,01 руб./долл. Курс евро к рублю опустился на 12 коп. и был установлен на отметке 43,14 руб./евро.

В настоящее время валюта США торгуется на отметке 31,92 руб. - на 26 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 43,14 руб. - на 13 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы.

Корзина Банка России подешевела на 14 коп. - до 36,94 руб.

Стоит также отметить, что торги по доллару расчетами today на российском валютном рынке сегодня не проводятся в связи с празднованием в США Дня Колумба.

Эксперт ФГ БКС Валерий Дмитриев отмечает, что на российском валютном рынке сегодня продолжается укрепление рубля. "Укрепление рубля носит, скорее, технический характер после перепроданности в конце сентября - начале октября. Возможные цели для снижения курса доллара - 31,65 руб. и далее диапазон 29,95-30,20 руб. Не думаю, что Центробанк допустит укрепление рубля ниже 30 руб. за доллар", - подчеркнул В.Дмитриев.

В свою очередь аналитики ING говорят, что большую часть пятничных торгов активность на рублевом рынке была невысокой: игроки ждали статистику по рынку труда в США, а рубль торговался на уровнях около 37,3 руб. к корзине.

"Сегодня азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику, нефть торгуется около 106 долл./барр., а американские инвесторы празднуют День Колумба. В таких условиях активность может остаться невысокой, но в положительном ключе для рубля", - подчеркнули эксперты.