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Нарышкин обвинил Запад в шулерстве с рейтингами вузов

Глава СВР Нарышкин: Запад занимается шулерством в составлении рейтингов вузов
Глава СВР Сергей Нарышкин обвинил страны Запада в «шулерстве» в составлении рейтингов мировых университетов и «недобросовестном переманивании» молодежи. По его мнению, необходима новая модель мироустройства, основанная на уважении
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Страны Запада занимаются шулерством в составлении рейтингов университетов, переманивают талантливую молодежь из стран Азии и Африки и тормозят развитие их образовательных систем. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем обращении к участникам Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир», передает корреспондент РБК.

«Серьезным вызовом, безусловно, являются и неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки, превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала», — заявил Нарышкин.

По его словам, переход к новому, многополярному миропорядку давно назрел. Однако он «неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефициаров прежней, неоколониальной системы». Уверенность Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии, отмечает Нарышкин, основана на «неуважении к другим народам и культурам». Поэтому она «нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса».

«Ложный тезис о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству», — полагает Нарышкин.

Он заявил, что следует выработать «альтернативные пути мироустройства», основанные на взаимном уважении и суверенитете, а также «полном равноправии» всех участников международных отношений.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
образование Сергей Нарышкин Восточный экономический форум
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