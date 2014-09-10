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ЦБ признал влияние санкций на российские банки ограниченно негативным
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ЦБ признал влияние санкций на российские банки ограниченно негативным
Экономика, 10 сен 2014, 16:23
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ЦБ признал влияние санкций на российские банки ограниченно негативным
Банк России признал влияние секторальных санкций на российские банки ограниченно негативным. Такая оценка содержится в материалах опубликованного 10 сентября номера «Вестника Банка России»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Последствиями их введения, указывает регулятор, являются ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и, как следствие, удорожание фондирования для российских банков, возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики.

«Влияние этих обстоятельств на состояние отдельных банков и на банковский сектор в целом является ограниченно негативным», — считают в Банке России. По оценке регулятора, ухудшается и качество кредитных портфелей банков. В первом полугодии 2014 года прирост просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5% (6,6% за аналогичный период 2013 года), удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, включая корпоративный и розничный портфели, а также межбанковское кредитование, составил 3,8% (3,5% на начало года).

В связи с ростом активов банковского сектора и снижением прибыли (с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года) показатель рентабельности активов в анализируемый период снизился с 2,1 до 1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 2014 года составила 13,6% (годом ранее — 16,6%).

Формулировка Банка России об ограниченности негативного эффекта санкций на российский бансковский сектор вполне точна, считает главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин, поскольку ограничен масштаб самой банковской системы.

По словам эксперта, негативное влияние санкций имеет латентный характер и может проявиться в дальнейшем. В российской банковской системе не стало недорогих длинных денег, которые российские госбанки, в основном и подпавшие под санкции, получали на Западе и которыми они кредитовали частные российские банки. Основной ущерб от санкций проходит по линии резиденты–нерезиденты, подчеркивает Надоршин.

«На Западе сейчас ко всем российским заемщикам относятся прохладно. Посмотрите, как выросла доходность уже размещенных облигаций банков, и рублевых и в валюте. Никто сейчас не может предсказать, что будет дальше», — говорит главный экономист АФК «Система». В то же время, уверен Надоршин, ничего катастрофического не происходит. Обсуждаемые в настоящий момент новые санкции против России в основном уже учтены рынками, да и вряд ли они будут включать что-то кардинально новое, скорее всего будет зафиксирован статус-кво, сложившийся в результате введения предыдущих санкционных мер.

В конце июля США и ЕС ввели санкции в отношении российских госбанков: Газпромбанка, ВТБ, Банка Москвы, Сбербанка, Россельхозбанка и ВЭБа, запретив своим инвесторам приобретать ценные бумаги этих кредитных организаций, акции и облигации со сроком обращения свыше 90 дней.

Позднее стало известно, что госбанки просят о предоставлении им финансовой поддержки со стороны государства.

В конце августа 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее Минфину потратить более 239 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку вновь выпускаемых привилегированных акций банка ВТБ и Россельхозбанка.

«Инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено необходимостью увеличения указанными кредитными организациями капитала первого уровня», — отмечается в справке, опубликованной на сайте правительства РФ.

На покупку привилегированных акций ВТБ будет потрачено около 214,04 млрд руб., а на приобретение акций Россельхозбанка — 25 млрд руб.

Татьяна Григорьева

Теги: ЦБ
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