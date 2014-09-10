Air France и KLM решили сделать из Transavia крупнейший лоукостер Европы

Руководство франко-голландской холдинговой авиакомпании Air France-KLM Group намерено вложить €1 млрд в развитие своего лоукостера Transavia, сообщает агентство Reuters. По словам президента и гендиректора Air France KLM Александра де Жюньяка, за ближайшие пять лет компания собирается значительно увеличить флот Transavia, доведя число летающих под брендом лоукостера лайнеров до ста.

Фото: REUTERS 2014

По словам президента и гендиректора Air France KLM Александра де Жюньяка, за ближайшие пять лет компания собирается значительно увеличить флот Transavia, доведя число летающих под брендом лоукостера лайнеров до ста.

Глава Air France-KLM рассчитывает, что масштабные инвестиции позволят Transavia войти в число крупнейших лоукостеров Европы и не исключил возможности сделок по поглощению других низкобюджетных компаний. «Если такая возможность представится, мы ее рассмотрим», — пояснил он.

Флот Transavia состоит из трех десятков узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737-700 (способен принять на борт 149 пассажиров) и Boeing 737-800 (189 пассажиров). Базовыми для компании являются аэропорты Амстердама, Гааги и Эйндховена, откуда совершаются рейсы в города ряда европейских стран, а также ОАЭ, Кабо-Верде, Гамбию, Ирак, Израиль, Марокко, Тунис и Турцию. В высокий сезон Transavia также совершает чартерные и регулярные рейсы из других аэропортов Нидерландов, Бельгии и Германии.

В 2012 году Transavia перевезла по ста регулярным и чартерным направлениям 5,8 млн пассажиров, в 2013 году их число выросло до 6,5 млн.

Кроме того, Transavia принадлежит 40% в капитале работающей по той же модели на французском рынке Transavia France («дочка» Air France S.A.). Этой компании принадлежит еще два десятка лайнеров Airbus 320-214 и Boeng 737-800.

Евгений Калюков