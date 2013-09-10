В.Потанин объявил о смене стратегии "Норникеля"

Если раньше "Норильский никель" делал большие и долгосрочные проекты без оглядки на экономику и рыночную конъюнктуру, то теперь в компании отдают предпочтение четкому планированию и разделению инвестиционных решений на фазы до двух лет. Об этом крупнейший акционер и гендиректор "Норильского никеля" Владимир Потанин заявил в интервью Financial Times.

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"Мы считаем, что таким образом мы снижаем наши риски и сможем обеспечить эффективность проектов с учетом реалий рынков ", - цитирует издание слова В.Потанина. В статье сообщается, что компания намерена продать свои зарубежные активы как более не отвечающие ее новой идеологии развития и в то же время больше привлекать других игроков рынка к разработке проектов в России.

"Компания должна стать более современной, - приводит газета слова главы "Норильского никеля". - Пока она работает как советское министерство, сохраняется много бюрократических процедур, которые в текущих сложных условиях нужно преодолевать".

По словам В.Потанина, "Норникель" нанял такие компании, как McKinsey и BCG, для оказания консультаций поведению бизнеса. Он опроверг информацию о том, что президент РФ Владимир Путин вмешивался в урегулирование конфликта между акционерами "Норильского никеля".

ОАО "ГМК "Норильский никель" - один из крупнейших в мире производителей цветных металлов. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2012г., по неаудированным данным, составила 1,48 млрд долл., выручка - 5,93 млрд долл., EBITDA - 2,49 млрд долл.

В декабре 2012г. основные акционеры "Норильского никеля" Владимир Потанин и Олег Дерипаска договорились завершить многолетний корпоративный конфликт и сформировали новый совет директоров.