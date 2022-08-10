Росстат зафиксировал дефляцию второй месяц подряд

В России второй месяц подряд наблюдается дефляция, сообщил Росстат. Темпы снижения цен в июле ускорились по сравнению с июнем и достигли 0,39%. Драйвером стало удешевление плодоовощной продукции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В июле по сравнению с июнем потребительские цены в России снизились на 0,39%, отчитался Росстат. В последний раз июльская дефляция наблюдалась в 2011 году, но была символической: удешевление товаров и услуг не превысило 0,01%. В годовом выражении (по сравнению с июлем предыдущего года) инфляция составила 15,1%.

Сезонное снижение цен традиционно происходит в августе—сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. Однако в 2022 году ситуация оказалась нетипичной: дефляция наблюдается уже второй месяц подряд с самого начала лета: в июне потребительские цены впервые в истории современной России для этого месяца уменьшились на 0,35%.

До этого дефляция два месяца подряд наблюдалась в 2017 году — в августе и сентябре, а также в 2019 году — в те же месяцы. А в 2011 году снижение цен фиксировалось три месяца подряд — в июле, августе и сентябре.

Основным драйвером снижения цен в июле стало удешевление плодоовощной продукции — минус 11,5% за месяц. Продовольственные товары в целом подешевели на 1,5%, а непродовольственные — на 0,4%. Единственной подорожавшей категорией стали услуги — плюс 1,4%.

Лидерами по снижению стоимости стали капуста белокочанная — минус 33,2%, картофель — 27,6%, свекла — на 27,1%. Среди подешевевших за месяц товаров помимо овощей и фруктов оказались куриные яйца — минус 4,4%, сахар-песок — 3,5%, гречневая крупа — 3,2%.

В то же время выросли цены на жевательную резинку, маргарин, рыбу охлажденную и мороженую лососевых пород, карамель, хлопья из злаков (сухие завтраки) — на 1,3–2%. Среди подорожавшего в целом сегмента услуг наибольший рост продемонстрировали услуги ЖКХ — на 3,4%. Из них на 5,6% увеличились цены на водоотведение, на 4,9% подорожало горячее водоснабжение и на 4,8% — отопление.

Ранее ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в июле до минимума с марта 2021 года, они составили 10,8%. Кроме того, в начале июля регулятор улучшил прогноз по инфляции: она составит 12–15% в 2022 году (вместо ранее ожидавшихся 14–17%), снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.