Минфин объявил о создании списка «налоговых расходов» государства

Минфин намерен тщательнее оценить выпадающие доходы бюджета из-за налоговых льгот. При отсутствии результата они могут быть пересмотрены или отменены

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин предложил составить отдельный перечень «налоговых расходов» бюджета и установить механизм их оценки. В случае неэффективности расходов меры господдержки планируется скорректировать или вовсе отменить. Проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале раскрытия нормативных актов.

Представитель Минфина в комментарии РБК подчеркнул, что документ пока находится на стадии общественного обсуждения, «по итогам которого будут собраны замечания и предложения для дальнейшей его доработки».

Нужны ли преференции

Налоговые расходы — это выпадающие доходы бюджета из-за льгот и преференций по налогам, сборам и таможенным платежам в качестве господдержки бизнеса, социально ориентированных НКО, социально незащищенных граждан и других категорий. В отличие от прямых расходов бюджета у налоговых часто нет срока действия — многие льготы предоставляются бессрочно. Минфин ранее неоднократно заявлял, что налоговые льготы — это недополученные ресурсы бюджета, но в отличие от прямых трат контроля за ними нет.

«Такая практика создает предпосылки для снижения эффективности мер государственной политики, недооценки фактических объемов поддержки того или иного направления, неоптимального распределения дефицитных бюджетных ресурсов и в конечном итоге ведет к прямым потерям общественного благосостояния», — предупреждало министерство в специальном прошлогоднем докладе о необходимости инвентаризации налоговых льгот (*.pdf).

По оценке Минфина, которая приводится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на следующую трехлетку (*.pdf), налоговые расходы бюджетной системы в 2015 году составляли 1,9 трлн руб., а в 2018-м достигнут 3,1 трлн руб. В основном налоговые расходы приходятся на раздел «Национальная экономика» — более 85%, или 2,6 трлн руб., в 2018 году. Далее следуют льготы в сферах здравоохранения, социальной политики, образования, науки и другие — впрочем, их объемы значительно меньше. В 2021 году бюджет понесет 3,36 трлн руб. налоговых расходов, прогнозирует Минфин. Оценки получены на основе данных налоговой отчетности и метода упущенных доходов, который учитывает сумму потерь доходов бюджета от предоставления той или иной льготы.

В разрезе госпрограмм самые большие льготы и преференции заложены в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов», которая предполагает 1,2 трлн руб. налоговых расходов в 2018 году. Далее следует программа «Развитие сельского хозяйства» более чем с 450 млрд руб. налоговых расходов. В целом более 1,5 трлн руб. всех налоговых расходов приходится на льготы по НДС и ввозной пошлине.

Начать с реестра

Реестр, который планирует создать Минфин, будет публиковаться на его сайте. Кураторами налоговых расходов по тем или иным госпрограммам станут министерства и ведомства, ответственные за их исполнение. Проект перечня налоговых расходов Минфин будет разрабатывать ежегодно до конца марта, затем документ будет согласовываться с Минэкономразвития и ответственными ведомствами. Кураторам госпрограмм предстоит оценить целесообразность налоговых расходов по таким критериям, как их востребованность и соответствие целям госпрограмм. Если какой-либо из них не будет выполнен, льготу уже могут скорректировать или отменить.

Эффективность льготы будут проверять через сравнение результативности расходов с альтернативными механизмами господдержки — субсидиями, госгарантиями и совершенствованием надзора. Кроме того, каждый налоговый расход проверят на самоокупаемость.

Предполагается, что постановление правительства вступит в силу 1 января 2019 года. Методику оценки эффективности налоговых расходов должны определить до 1 июля 2019 года.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, экс-глава департамента бюджетной политики Минфина Илья Соколов ранее указывал, что отменить или хотя бы усовершенствовать для начала можно 25 льгот, большинство из которых относятся к налогу на прибыль (в год бюджет теряет около 430 млрд руб. от послаблений по этому налогу). Кроме того, пересмотреть можно пониженную ставку НДС для продуктов и товаров для детей (278 млрд руб.), а также имущественный налоговый вычет при приобретении жилья (151,1 млрд руб.) и освобождение от налогообложения доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности не менее трех лет (51,3 млрд руб.), писал эксперт.

По мнению руководителя направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александры Суслиной, пересмотрены могут быть все льготы. «Минфин около десяти лет ведет работу для повышения эффективности налоговых льгот. Вопрос об отмене неэффективных постоянно стоит на повестке дня. Весь объем льгот может быть пересмотрен. Очень многие из них вызывают сомнения, но результат и масштаб потерь бюджета оценить очень трудно», — пояснила Суслина РБК. Не закреплено и само понятие налоговых расходов, напомнила она.

Однако эксперт названа «спорной» идею передать контроль за эффективностью льгот самим исполнителям госпрограмм. «Оценка собственной же работы вряд ли может быть объективной. Логичнее было бы назначить внешний контроль, например, со стороны Счетной палаты. Возможно, отчасти это сделано потому, что именно органы, которые пользуются льготами, лучше понимают, сколько они сэкономили», — считает Суслина.

Представитель Минфина не уточнил, чем обусловлено предложение назначить кураторами по оценке эффективности налоговых расходов самих исполнителей госпрограмм и сформирован ли уже примерный список льгот для отмены или корректировки. «В настоящее время порядок оценки эффективности налоговых расходов имеет рамочных характер и находится на стадии межведомственного согласования», — сообщил он.