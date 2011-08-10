Цены на золото установили новый рекорд

В ходе торгов на бирже COMEX цена на золото перевалила психологический барьер в 1800 долл. за тройскую унцию.

На фоне опасений, вызванных неудачной торговой сессией на фондовых рынках в Европе, драгоценный металл поднимался до отметки в 1801 долл. за унцию.

Цены на золото шли вверх последние несколько дней после того, как стало известно, что рейтинговое агентство S&P снизило долговой рейтинг США.

Решение S&P вызвало цепную реакцию на рынках: фондовые рынки Ближнего Востока и Азии начали неделю со снижения, равно как и российский фондовый рынок.

Нефть значительно подешевела, и на этом фоне приток капитала в золото существенно усилился.

Накануне в Лондоне цена AM Fixing по золоту официально составила 1770,00 долл./унция, обновив свой исторический максимум. До этого дня исторические рекорды для золота на Лондонском рынке составляли:

AM Fixing - 1709,75 долл./унция (08.08.2011);

PM Fixing - 1693,00 долл./унция (08.08.2011).

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