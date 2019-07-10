Рынок слияний и поглощений рухнул почти вдвое в первом полугодии

Рынок слияний и поглощений рухнул почти вдвое в первом полугодии

Сумма сделок на рынке слияний и поглощений в первой половине года составила чуть более 50% от прошлогоднего результата и стала вторым самым низким показателем за десять лет в России, подсчитал Refinitiv

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Объем слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) с участием российских компаний в первом полугодии сократился на 47% по сравнению с результатом первой половины прошлого года, отмечается в поступившем в РБК исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

В общей, наиболее широкой оценке учитывались как завершившиеся, так и объявленные сделки с любым российским участием, включая иностранные компании с российскими корнями.

Общая сумма сделок составила $7,4 млрд — всего 53% от объема первого полугодия 2018 года. Это второй самый низкий показатель за десять лет.

Наибольшую долю заняли сделки с участием ретейла (27%) и ИT-компаний (25%).

Сумма внутрироссийских сделок снизилась на 60%, до $2,783 млрд.

Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний составила $2,392 млрд — на 22% ниже чем в первом полугодии 2018 года.

Сумма покупок российскими компаниями зарубежных оказалась на рекордно низком уровне с 1997 года, составив всего $7 млн. Падение по сравнению с первым полугодием 2018-го составило 99%.

Главные причины сокращения рынка слияний и поглощений — «практически нулевой экономический рост» и «неопределенность будущего», прокомментировал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Интерес иностранных инвесторов к российским активам резко снизился из-за санкций, низкого платежеспособного спроса и ухудшения делового климата в связи с уголовным делом против основателя Baring Vostok Майкла Калви, добавил эксперт.