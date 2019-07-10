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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Экономика ,  
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Рынок слияний и поглощений рухнул почти вдвое в первом полугодии
Сумма сделок на рынке слияний и поглощений в первой половине года составила чуть более 50% от прошлогоднего результата и стала вторым самым низким показателем за десять лет в России, подсчитал Refinitiv
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Объем слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) с участием российских компаний в первом полугодии сократился на 47% по сравнению с результатом первой половины прошлого года, отмечается в поступившем в РБК исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

В общей, наиболее широкой оценке учитывались как завершившиеся, так и объявленные сделки с любым российским участием, включая иностранные компании с российскими корнями.

  • Общая сумма сделок составила $7,4 млрд — всего 53% от объема первого полугодия 2018 года. Это второй самый низкий показатель за десять лет.
  • Наибольшую долю заняли сделки с участием ретейла (27%) и ИT-компаний (25%).
  • Сумма внутрироссийских сделок снизилась на 60%, до $2,783 млрд.
  • Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний составила $2,392 млрд — на 22% ниже чем в первом полугодии 2018 года.
  • Сумма покупок российскими компаниями зарубежных оказалась на рекордно низком уровне с 1997 года, составив всего $7 млн. Падение по сравнению с первым полугодием 2018-го составило 99%.

Главные причины сокращения рынка слияний и поглощений — «практически нулевой экономический рост» и «неопределенность будущего», прокомментировал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Интерес иностранных инвесторов к российским активам резко снизился из-за санкций, низкого платежеспособного спроса и ухудшения делового климата в связи с уголовным делом против основателя Baring Vostok Майкла Калви, добавил эксперт.

Модель российской экономики практически сформировалась, и на продажу выставляется не так много привлекательных активов, отметил Суверов.

Объективно оценить ситуацию на рынке можно по прошествии года, подчеркивает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Две-три крупные сделки могут сделать львиную долю рынка. Поэтому в предыдущие годы, в откровенно кризисное время, были хорошие результаты», — объяснил Коренев.

Стагнация на рынке M&A продлится еще несколько лет, считает Суверов. «Всплеск возможен только в случае улучшения политических отношений России и Запада, а также если китайским компаниям дадут возможность в большем объеме покупать активы в России», — добавил Суверов.

Подробности — в материале «РБК Prо».

Автор: Ольга Агеева
Теги: слияния и поглощения
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Рынок слияний и поглощений сократился в 2018 году
Экономика
Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля
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