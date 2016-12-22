В Великобритании священники решили отказаться от акций нефтяных компаний

Руководство англиканской церкви приняло решение через несколько лет полностью отказаться от акций нефтегазовых компаний. Таким образом священники решили поддержать борьбу с глобальным потеплением

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Синод англиканской церкви абсолютным большинством голосов проголосовал за то, чтобы отказаться от акций нефтегазовых компаний после 2023 года. Как сообщает Financial Times (FT), из 351 проголосовавшего против выступили всего четыре священнослужителя.

В соответствии с принятым решением через пять лет от ценных бумаг откажутся не только епископы, но и инвестиционные фонды, связанные с церковью.

Синод заявил, что принятое решение направлено на поддержку Парижского соглашения по климату. В своем заявлении священнослужители отметили, что церковь должна возглавлять борьбу с глобальным потеплением и быть в этом вопросе моральным лидером.

Издание отмечает, что изначально члены синода решительно желали избавиться от акций уже в 2020 году, однако потом пришли к выводу, что до этого времени компании, с которыми сотрудничают церковные фонды, успеют изменить свое поведение. Речь, в частности, идет об ExxonMobil.

FT отмечает, что в 2015 году англиканская церковь уже избавилась от долей в угледобывающих компаниях.