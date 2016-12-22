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В компаниях в Москве и Петербурге остановился рост зарплат
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В компаниях в Москве и Петербурге остановился рост зарплат
Экономика, 07:00
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В компаниях в Москве и Петербурге остановился рост зарплат
В Москве и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных компаниях, следует из обзора HeadHunter за первое полугодие 2018 года. Они почти не изменились в отличие от зарплат бюджетников
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Регионы обгоняют центр

В Москве и Санкт-Петербурге остановился рост зарплат, следует из обзора HeadHunter о зарплатах за первое полугодие 2018 года (есть у РБК). Совокупный доход (зарплаты в номинальном выражении плюс бонусы) работников в Москве и Московской области показал нулевую динамику по данным на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области он сократился на 2%.

В целом в первой половине 2018 года зарплаты в российских компаниях практически не изменились, указывают эксперты HeadHunter. Это может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью, полагает директор департамента аналитических бизнес-решений компании Наталья Данина. «Главное изменение связано с небольшим ростом зарплат в регионах при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге, что нетипично для рынка», — сказала она.

Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%). В число лидеров по росту также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа.

В Москве и Московской области зарплаты в первом квартале 2018 года сократились на 0,8%, а к концу июня показали нулевую динамику. При этом в первом полугодии 2017 года наблюдался рост зарплат (плюс 1,5% в первом квартале, плюс 2% во втором). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе—марте зарплаты увеличились на 2,5%, но по итогам первого полугодия уменьшились на 2%. В первом и втором кварталах 2017 года зарплаты в регионе демонстрировали рост на 2,5 и 2,6% соответственно.

Когда остальные регионы еще переживали кризис, Москва и Санкт-Петербург восстанавливались и выходили на докризисный уровень деловой активности, сказала РБК Данина. «Результаты первого полугодия демонстрируют, что сейчас регионы в стадии оживления и роста, в то время как в этих городах экономика уже стабилизировалась и вышла на состояние плато», — сказала она.

Госсектор накормит

Номинальные зарплаты россиян за январь—май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные — на 9%, следует из предварительных оценок Росстата. Высокие темпы роста зарплат связаны с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента 2012 года. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4%, в феврале — на 12,9%, в марте — на 11,3%. По прогнозу Минэкономразвития, номинальный рост зарплат по итогам 2018 года составит 9%, реальный (с поправкой на инфляцию) — 6,3%.

Расхождение в показателях можно объяснить тем, что Росстат учитывает зарплаты в госсекторе, а HeadHunter, как уточнили РБК в компании, исследует состояние зарплат в частном секторе. При этом основной вклад в высокие темпы роста зарплат в первой половине 2018 года внесли именно зарплаты бюджетников, сказал РБК научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок. «[Рост зарплат в первом полугодии] обеспечен за счет повышения зарплат бюджетников, здесь политический фактор. К тому же становится видна нехватка рабочей силы, и в этих условиях работодатели повышают зарплаты», — отметил экономист. Высокие темпы роста зарплат во внебюджетном секторе связаны с тенденциями на рынке труда, который функционирует в условиях, близких к дефициту, указывало Минэкономразвития в обзоре экономики за июнь.

В разрезе отраслей HeadHunter зафиксировал сокращение зарплат в ИТ-отрасли на 0,4% и гостинично-ресторанном бизнесе — на 3,4%. Наибольший прирост зарплат показали работники, занятые в сфере непищевых (плюс 5%) и пищевых (3,9%) товаров народного потребления, недвижимости (3,4%), а также химпроизводства и розницы (обе отрасли по 3,3%), следует из обзора.

В топ самых высокооплачиваемых отраслей вошли ИТ (81,3 тыс. руб.), электроника (71,3 тыс. руб.) и недвижимость (70,5 тыс. руб.).

Минэкономразвития ожидает замедления реальной зарплаты в 2019 году: темп роста с ожидаемых 6,3% в 2018 году снизится до 0,8% в 2019 году, следует из прогноза ведомства. «Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда», — указало ведомство. Замедление зарплат связано с формированием высокой базы сравнения в 2018 году, а также потому, что в 2019 году индексация зарплат работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году). В дальнейшем Минэкономразвития прогнозирует восстановление темпов роста реальных зарплат до значений, близких к темпам роста производительности труда.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: HeadHunter , зарплаты
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