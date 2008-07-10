ОПЕК: Мировая потребность в энергии увеличится на 50% к 2030г.

Мировая потребность в энергии увеличится более чем на 50% к 2030г. Такое мнение содержится в опубликованном сегодня докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В то же время представители ОПЕК отметили, что поставки нефти в ближайшие десятилетия будут соответствовать спросу, передает Associated Press.

В докладе также выражено мнение, что низкие цены на сырье в предыдущие годы привели к недостаточной готовности отрасли удовлетворить растущий спрос на нефть, вызванный стремительными темпами роста экономики.

Что касается спроса на сырье, согласно заключению ОПЕК, нефть продолжает занимать лидирующие позиции. Вскоре, вероятно, ее догонит спрос на газ. Свои позиции, по мнению аналитиков организации, сохраняет и уголь.

В докладе содержатся ответы представителей ОПЕК на рост опасений, что на ведущих мировых рынках наблюдается нехватка сырой нефти. Распространены утверждения, что на повышение цен на сырье значительно влияют недостаток черного золота и падение курса доллара по отношению к другим мировым валютам.

Ранее президент ОПЕК Шакиб Хелил отметил, что высокие цены на нефть, вероятно, не пойдут вниз. Он подчеркнул, что высокий спрос на нефтяном рынке (в особенности со стороны стремительно растущих экономик КНР и Индии) является одной из основных причин удорожания черного золота.

Вместе с тем, по словам президента ОПЕК, нынешний стремительный скачок цен "не имеет никакого отношения к объемам поставок или спросу".

Цены мирового рынка на нефть в начале июля 2008г. на ведущих нефтяных биржах превысили отметку в 146 долл./барр., однако сейчас немного сдали позиции до 135-138 долл./барр.