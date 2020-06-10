Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор
Один из крупнейших в России производителей удобрений «Акрон» миллиардера Вячеслава Кантора попытался оспорить претензии налоговых органов о злоупотреблении налоговыми льготами при выплате дивидендов. Суд первой инстанции в начале июня 2020 года отказал компании в отмене доначислений.
Налоговая инспекция сочла фирмы на Кипре и в Люксембурге созданными исключительно для необоснованной налоговой выгоды и для транзита средств на Британские Виргинские острова (БВО). По мнению налоговиков, фактическим получателем дохода был бенефициар «Акрона», поэтому инспекторы пересчитали компании налог по максимальной ставке — 15%.
Снизить ставку по дивидендам с 15 до 10 или 5%, а по процентам — с 20% до нуля можно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). С Кипром и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами, включая БВО, нет. Поэтому Кипр и Люксембург часто используются для транзита прибыли в офшоры.
По поручению президента ставки налога на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж вырастут до максимума в 15 и 20%. Россия уже предложила Кипру, Люксембургу и Мальте изменить двусторонние соглашения.
Как прибыль спрятали от налогов
Налоговые органы доначислили «Акрону» 1,7 млрд руб. после выездной проверки за 2015–2016 годы.