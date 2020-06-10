Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтверждает, что кондуитные структуры больше не работают, указали эксперты

На территории завода «Акрон» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Один из крупнейших в России производителей удобрений «Акрон» миллиардера Вячеслава Кантора попытался оспорить претензии налоговых органов о злоупотреблении налоговыми льготами при выплате дивидендов. Суд первой инстанции в начале июня 2020 года отказал компании в отмене доначислений.

Налоговая инспекция сочла фирмы на Кипре и в Люксембурге созданными исключительно для необоснованной налоговой выгоды и для транзита средств на Британские Виргинские острова (БВО). По мнению налоговиков, фактическим получателем дохода был бенефициар «Акрона», поэтому инспекторы пересчитали компании налог по максимальной ставке — 15%.

Снизить ставку по дивидендам с 15 до 10 или 5%, а по процентам — с 20% до нуля можно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). С Кипром и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами, включая БВО, нет. Поэтому Кипр и Люксембург часто используются для транзита прибыли в офшоры.



По поручению президента ставки налога на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж вырастут до максимума в 15 и 20%. Россия уже предложила Кипру, Люксембургу и Мальте изменить двусторонние соглашения.

Как прибыль спрятали от налогов

Налоговые органы доначислили «Акрону» 1,7 млрд руб. после выездной проверки за 2015–2016 годы.