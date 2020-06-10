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Экономика ,  
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Суд отказал «Акрону» в отмене взысканий за транзит прибыли в офшор

Суд признал незаконным применение компанией Вячеслава Кантора льготной ставки при выплате дивидендов через Кипр на Британские Виргинские острова. Это дело подтверждает, что кондуитные структуры больше не работают, указали эксперты
На территории завода «Акрон»
На территории завода «Акрон» (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Один из крупнейших в России производителей удобрений «Акрон» миллиардера Вячеслава Кантора попытался оспорить претензии налоговых органов о злоупотреблении налоговыми льготами при выплате дивидендов. Суд первой инстанции в начале июня 2020 года отказал компании в отмене доначислений.

Налоговая инспекция сочла фирмы на Кипре и в Люксембурге созданными исключительно для необоснованной налоговой выгоды и для транзита средств на Британские Виргинские острова (БВО). По мнению налоговиков, фактическим получателем дохода был бенефициар «Акрона», поэтому инспекторы пересчитали компании налог по максимальной ставке — 15%.

Снизить ставку по дивидендам с 15 до 10 или 5%, а по процентам — с 20% до нуля можно, применив льготы в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). С Кипром и Люксембургом у России есть такие соглашения, а с классическими офшорами, включая БВО, нет. Поэтому Кипр и Люксембург часто используются для транзита прибыли в офшоры.

По поручению президента ставки налога на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж вырастут до максимума в 15 и 20%. Россия уже предложила Кипру, Люксембургу и Мальте изменить двусторонние соглашения.

Как прибыль спрятали от налогов

Налоговые органы доначислили «Акрону» 1,7 млрд руб. после выездной проверки за 2015–2016 годы.

  • В этот период «Акрон» выплатил 11,8 млрд руб. дивидендов фирмам на Кипре и в Люксембурге, удержав налог по ставке 5 вместо 15%.
  • Потом люксембургские фирмы купили акции «Акрона» у кипрских компаний с отсрочкой платежа на девять лет. В сделках купли-продажи акций отсутствовала разумная деловая цель, отмечается в решении суда.
  • Учредители кипрских компаний оказались номинальными и массовыми. Люксембургские же структуры учреждены в один день незадолго до выплаты дивидендов. Фактически ими управляли Subero Associates Inc. и Comfert limited на БВО — конечные контролирующие компании «Акрона», бенефициаром которой является Кантор, указано в решении суда.
  • Остатки дивидендов у кипрских компаний были перечислены Rockaby Investments Ltd. на БВО, основная часть была потрачена на произведения искусства, отметил суд.

В ПАО «Акрон» отказались от комментариев.

В 2010-х годах структуры в некоторых странах, с которыми у России есть СИДН, массово использовались для выплаты дивидендов, процентов и роялти с пониженной ставкой налога, пояснила РБК ведущий налоговый консультант GSL Law & Consulting Марина Харитиди. «В промежуточной юрисдикции доходы могли вообще не облагаться налогом или облагалась небольшая маржа, и доходы далее переводились в безналоговую юрисдикцию», — рассказала Харитиди.

Но в 2015 году в НК была внедрена концепция фактического права на доход (ФПД) — промежуточным звеньям отказывают в налоговых льготах и применяют полные ставки налога у источника выплаты. «Данное дело подтверждает, что кондуитные структуры больше не работают. Такой вольницы, как раньше, уже нет», — подытожила Харитиди.

Подробности об этом деле и примеры из судебной практики при решении подобных споров читайте в материале РБК Pro.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, налоговая оптимизация, офшоры, дивиденты
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