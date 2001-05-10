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Конфликт КрАЗа и РАО ЕЭС достиг своего апогея
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Конфликт КрАЗа и РАО ЕЭС достиг своего апогея
Экономика, 10 мая 2001, 21:20
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Конфликт КрАЗа и РАО ЕЭС достиг своего апогея
Сегодня в Красноярске в 20:25 по местному времени вооруженные люди, представившиеся сотрудниками службы судебных приставов, взломали двери Центрального диспетчерского пульта ОАО "Красноярскэнерго" и проникли в помещение.

Как заявили люди, назвавшиеся сотрудниками судебных приставов, целью их прибытия было вручение работникам диспетчерской службы "предписаний" о запрете на ограничение подачи электроэнергии КрАЗу. В РАО "ЕЭС России" возмущены тем способом, который избрали визитеры для осуществления своих задач, и расценивают происшедшее как акцию устрашения и силового давления на энергетиков.

"В Красноярске создан опасный прецедент не просто неправовых, но насильственных действий, направленных на обеспечение известных интересов одного из крупнейших потребителей электроэнергии в крае", - говорится в пресс-релизе РАО "ЕЭС России".

Напомним, что 8 мая Октябрьским районным судом города Красноярска в обеспечение иска одного из акционеров "Красноярскэнерго" принято определение запретить указанному обществу поставлять электроэнергию КрАЗу до полного погашения задолженности последнего перед "Красноярскэнерго". Служба судебных приставов получила соответствующий исполнительный лист. В настоящее время в РАО "ЕЭС России" внимательно изучаются обстоятельства проникновения на режимный объект и готовится соответствующий иск в суд.

Тем не менее, следует отметить, что ранее, 4 мая, было вынесено другое определение арбитражного суда Красноярского края, запретившего ограничивать энергоснабжение Красноярского алюминиевого завода.

Сегодня же после прибытия судебных приставов в здание Центрального диспетчерского пульта ОАО "Красноярскэнерго" последовала и реакция со стороны «Русского Алюминия». В пресс-релизе «Русала» говорится, что в здание «Красноярскэнерго» вошли судебные приставы. В связи с очередным отсутствием руководства энергокомпании на рабочем месте они зашли на территорию центрального диспетчерского пункта и огласили постановление. В постановлении говорится, в частности, что необходимо «восстановить нормальную схему энергоснабжения Красноярского алюминиевого завода путем включения фидеров». До окончания исполнительного производства будут назначены дежурства специалистов и судебных приставов на месте совершения исполнительного действия.

Вместе с тем, подчеркивается в пресс-релизе, восстановить энергоснабжение на предприятии не удалось. Группа сотрудников службы безопасности энергокомпании во главе с заместителем генерального директора по безопасности Виталием Вешняковым с применением физической силы изгнала с территории «Красноярскэнерго» судебных приставов вместе с сотрудниками службы физической защиты МПСП края, обеспечивавшими их безопасность.

«Мы удовлетворены тем, что судебные приставы предприняли решительные действия, чтобы обеспечить исполнение законных требований со стороны руководства КрАЗа. Вместе с тем события последних дней и силовые действия службы безопасности свидетельствуют о том, что сотрудники РАО «ЕЭС России» не боятся идти на прямые нарушения закона, игнорируя судебные решения», - заявил заместитель генерального директора Компании «Русский алюминий» Евгений Иванов.

Сегодня, кстати, "Красноярскэнерго" перенесло отключение энергоснабжения ОАО "КрАЗ" с 10:00 по местному времени 10 мая на 14:00 11 мая. Директор "Энергосбыта" уведомил об этом гендиректора КрАЗа сегодня около 16:00. Как говорится в телефонограмме, "будут отключены секции N5 и N7 220 кВт с ЦРП-220 и электроремонтный цех с подстанции КРАЗ-500". Прекращение подачи электроэнергии в электроремонтный цех выведет из строя всю систему пожаротушения на предприятии. Кроме того, в случае указанных отключений, будут остановлены 8 из 24 цехов электролизеров.

Суть конфликта заключается в следующем: РАО "ЕЭС России" считает, что на сегодня задолженность завода энергетикам составляет 800 миллионов рублей. 4 мая завод был предупрежден, что в случае, если в ближайшее время Красноярский алюминиевый завод не предпримет мер по погашению задолженности энергетикам, 10 мая электроснабжение предприятия может быть полностью прекращено. Как сообщил глава департамента энергосбытовой деятельности РАО "ЕЭС России" Аркадий Трачук, ограничение электроснабжения производится в соответствии с установленными правилами и не нанесет ущерба предприятию.

Теги: Красноярск , РАО «ЕЭС России» , судебный пристав , Евгений Иванов
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