США не готовы отменить поправку Джексона - Вэника

"Конгресс США пока не готов отменить действующую в отношении России ограничительную внешнеторговую поправку Джексона - Вэника", - заявила представитель президента США на торговых консультациях Сьюзен Шваб. По мнению торгового представителя Соединенных Штатов, это связано с медленным продвижением Москвы к вступлению в ВТО, передает "Эхо Москвы".

"Что касается Джексона - Вэника и нормальных торговых отношений с Россией на постоянной основе, то вопрос, который мне задают, – готова ли ВТО впустить Россию, и ответом является "пока нет", - сказала С.Шваб.

В свою очередь, первый зампред думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что в ближайшие месяцы поправка Джексона - Вэника все же будет отменена. "Россия не медлит, а стремится использовать требования по вступлению и решает возникающие в связи с этим проблемы", - пояснил Л.Слуцкий.

Отметим, что президент США Джордж Буш неоднократно обещал отменить действие данной поправки в отношении российской стороны, в том числе и при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Поправка Джексона - Вэника действует в отношении России с 1974 года. Данный нормативный акт предусматривал ограничения в области внешней торговли с Советским Союзом. Несмотря на то что в отношении целого ряда бывших советских республик поправка уже не действует, в отношении России она еще официально не отменена.

Кроме того, США подали в ВТО два новых иска против Китая, которые касаются распространения контрафактной продукции и установления торговых барьеров. В первом иске сообщается о неспособности властей Китая защищать интеллектуальную собственность и бороться с распространением контрафактной продукции, второй касается запрета на продажу в Китае аудио-, видео- и печатной продукции американского производства.

По данным группы международных корпораций, входящих в состав организации "Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством" (BASCAP) при Международной торговой палате, Китай является мировым лидером по производству контрафактной и пиратской продукции.