Нижегородская область оспорила взыскание пени на ₽29 млн за просрочку ₽1

Нижегородская область подала апелляцию из-за отказа запретить взыскание ₽29 млн. В ноябре 2023 года правительство списало его часть, после чего проценты уменьшились на ₽1,01, однако Минфин посчитал это как просрочку, пишет «Ъ»

Вид на здание министерства финансов Нижегородской области (Фото: minfin_no / VK)

Министерство финансов Нижегородской области добивается запрета взыскания пени за нарушение графика уплаты процентов по бюджетному кредиту. Региональное ведомство подало апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы от 16 февраля об отказе в принятии обеспечительных мер, а именно: признать незаконным решение федерального Минфина о взыскании пени по кредиту, выданному в 2020 году.

Жалобу рассмотрит 9-й апелляционный суд 22 апреля.

По данным «Коммерсанта», речь идет о долге по кредиту на сумму 9,7 млрд руб., выданному Нижегородской области Минфином в 2020 году со сроком погашения в 2029 году. По условиям займа региональное министерство обязалось вернуть в федеральный бюджет 485 млн руб. с процентами на эту сумму к 30 ноября 2023 года.

Но в этот день российское правительство списало Нижегородской области задолженность по кредиту на 369,6 тыс. руб. Согласно распоряжению правительства от 30 ноября, размещенному на портале правовых актов 9 декабря, сумму задолженности списали в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов.

После этого министерства пересчитали проценты к уплате с учетом погашения части долга, они снизились на 1,01 руб., рассказали собеседники «Ъ-Приволжье».

Однако федеральный Минфин насчитал 29,1 млн руб. за просрочку выплат. «Сумма процентов у Минфина РФ сложилась на 1,01 руб. больше, чем по расчету области», — утверждают источники издания в нижегородском правительстве.