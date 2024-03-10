Нижегородская область оспорила взыскание пени на ₽29 млн за просрочку ₽1
Министерство финансов Нижегородской области добивается запрета взыскания пени за нарушение графика уплаты процентов по бюджетному кредиту. Региональное ведомство подало апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы от 16 февраля об отказе в принятии обеспечительных мер, а именно: признать незаконным решение федерального Минфина о взыскании пени по кредиту, выданному в 2020 году.
Жалобу рассмотрит 9-й апелляционный суд 22 апреля.
По данным «Коммерсанта», речь идет о долге по кредиту на сумму 9,7 млрд руб., выданному Нижегородской области Минфином в 2020 году со сроком погашения в 2029 году. По условиям займа региональное министерство обязалось вернуть в федеральный бюджет 485 млн руб. с процентами на эту сумму к 30 ноября 2023 года.
Но в этот день российское правительство списало Нижегородской области задолженность по кредиту на 369,6 тыс. руб. Согласно распоряжению правительства от 30 ноября, размещенному на портале правовых актов 9 декабря, сумму задолженности списали в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов.
После этого министерства пересчитали проценты к уплате с учетом погашения части долга, они снизились на 1,01 руб., рассказали собеседники «Ъ-Приволжье».
Однако федеральный Минфин насчитал 29,1 млн руб. за просрочку выплат. «Сумма процентов у Минфина РФ сложилась на 1,01 руб. больше, чем по расчету области», — утверждают источники издания в нижегородском правительстве.
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