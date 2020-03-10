Нефтяные торги возобновились ростом котировок на 4%

Рынок вышел в плюс после рекордного падения в понедельник

Фото: Rajanish Kakade / AP

Торги фьючерсами североморской Brent в Лондоне начались во вторник ростом котировок на 4%. Таким образом, рынок немного отыграл вчерашнее падение.

На Лондонской бирже торги североморской Brent в ночь на 10 марта продолжились ростом котировок более чем на 4%.

По данным Financial Times, с полуночи по лондонскому времени стоимость барреля Brent выросла до $35,76, что более чем на 4,4% показателя предыдущего дня. На максимуме за последние три часа Brent достигала отметки в $36,35.

В плюсе находится и техасская WTI, стоимость которой достигла $32,55. Это на $1,40 выше чем три часа назад.

9 марта цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+. Максимальное падение североморской нефти Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент нефть стоила $31,27 за баррель. Также в момент максимального падения стоимость нефти марки WTI опускалась до $27,38. Вслед за нефтяными ценами упали азиатские и европейские индексы, обвалилась стоимость российских бумаг и рухнул курс рубля на рынке Forex.