В США зафиксирован рекорд дефицита торгового баланса

Рост дефицита торгового баланса США в 2004 году перекрыл предыдущий рекорд. Отрицательное сальдо увеличилось на 24% - до рекордного уровня в 617,7 млрд долларов.

Предыдущий рекорд был установлен также при администрации Джорджа Буша. В 2003 году этот показатель составил 496,5 млрд долларов. Для сравнения: в 1983г. отрицательное сальдо торгового баланса США составляло всего 57,8 млрд долл., в 1998г. этот показатель достиг 164,9 млрд долл.

Наиболее значительным в 2004г. стал рост дефицита баланса торговли США с Китаем. Этот показатель также достиг рекордного уровня - 162 млрд долл., что составляет более 25% от общего годового дефицита торгового баланса США. Объем импорта из Китая в США в 2004г. составил 196,7 млрд долл., объем экспорта - 34,7 млрд долл. В 2003г. дефицит баланса торговли с Китаем составлял 124 млрд долл.

В декабре 2004г. дефицит торгового баланса США снизился почти на 5% - до 56,4 млрд долл. по сравнению с ноябрем 2004г. Аналитики прогнозировали, что дефицит торгового баланса в декабре 2004г. сократится до 57 млрд долл. Согласно пересмотренным данным, в ноябре 2004г. дефицит торгового баланса США составил 59,3 млрд долл., а не 60,3 млрд долл., как сообщалось ранее. В сообщении Минторга США говорится, что неточность в подсчетах частично была связана с компьютерной ошибкой канадского статистического агентства, из-за которой объем экспорта из США в Канаду был занижен на 1,4 млрд долл. Несмотря на пересмотр ноябрьского показателя в сторону понижения, дефицит торгового баланса США в ноябре по-прежнему остается на рекордном уровне.

В США утверждается, что росту дефицита торгового баланса способствовал высокий уровень цен на нефть. При этом представители администрации заявляют, что отрицательный баланс отражает позитивные тенденции в развитии национальной экономики.