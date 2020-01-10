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Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Начиная с декларационной кампании 2020 года чиновники должны раскрывать в справках о доходах, расходах и имуществе сведения об активах, разделенных при разводе или в результате брачного договора, предписал Минтруд

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год). В частности, дополнен раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки»: теперь чиновники должны указывать имущество, которое было отписано супругу (супруге) при расторжении брака или в результате заключения брачного договора.

Ранее к «безвозмездным сделкам», которые должны быть отражены в соответствующем разделе справки, относился только договор дарения. Минтруд дополнил методические рекомендации, указав, что «к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности)».

Чиновники теперь будут декларировать недвижимость (в том числе доли в праве собственности), транспортные средства и ценные бумаги (включая доли участия в уставном капитале компании), отошедшие супруге/супругу при разделе имущества или в результате брачного договора.

По закону имущество, нажитое супругами во время брака, является их общим. Но можно заключить брачный договор, определяющий, кто владеет тем или иным имуществом, или соглашение об определении долей (например, долей на квартиру пропорционально финансовому вкладу супругов), или соглашение о разделе имущества в случае расторжения брака в судебном порядке.

При этом уничтоженные объекты имущества (снесенный дом, уничтоженный автомобиль) не подлежат отражению в данном разделе справки, указывает Минтруд.

Среди других поправок Минтруда в методические указания по декларированию:

  • чиновники, уволенные со службы в период декларационной кампании (с января по апрель 2020 года), больше не обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах за отчетный год;
  • необходимо указывать сведения о номинальных счетах и счетах эскроу, а также о счетах, открытых индивидуальными предпринимателями (например, если супруга чиновника является ИП);
  • в числе финансовых обязательств следует отражать выкупленную дебиторскую задолженность (например, если чиновник перекупил долговое обязательство третьей стороны).

Минтруд ежегодно при участии администрации президента и Генеральной прокуратуры готовит методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. До 1 апреля президент, члены правительства, федеральные госслужащие, сотрудники администрации президента должны отчитаться о своих доходах. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие Центробанка должны сделать это не позднее 30 апреля. При этом те сведения, которые публикуются, и те справки, которые заполняются госслужащими, не одно и то же: в публичных декларациях отражаются только объекты недвижимости, транспортные средства и общий годовой доход.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: декларации, чиновники, имущество
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