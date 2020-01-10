Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Начиная с декларационной кампании 2020 года чиновники должны раскрывать в справках о доходах, расходах и имуществе сведения об активах, разделенных при разводе или в результате брачного договора, предписал Минтруд

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год). В частности, дополнен раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки»: теперь чиновники должны указывать имущество, которое было отписано супругу (супруге) при расторжении брака или в результате заключения брачного договора.

Ранее к «безвозмездным сделкам», которые должны быть отражены в соответствующем разделе справки, относился только договор дарения. Минтруд дополнил методические рекомендации, указав, что «к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности)».

Чиновники теперь будут декларировать недвижимость (в том числе доли в праве собственности), транспортные средства и ценные бумаги (включая доли участия в уставном капитале компании), отошедшие супруге/супругу при разделе имущества или в результате брачного договора.

По закону имущество, нажитое супругами во время брака, является их общим. Но можно заключить брачный договор, определяющий, кто владеет тем или иным имуществом, или соглашение об определении долей (например, долей на квартиру пропорционально финансовому вкладу супругов), или соглашение о разделе имущества в случае расторжения брака в судебном порядке.

При этом уничтоженные объекты имущества (снесенный дом, уничтоженный автомобиль) не подлежат отражению в данном разделе справки, указывает Минтруд.