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Минтруд разрешил чиновникам не указывать криптовалюты в справке о доходах
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Минтруд разрешил чиновникам не указывать криптовалюты в справке о доходах
Экономика, 11:04
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Минтруд разрешил чиновникам не указывать криптовалюты в справке о доходах
Госслужащие смогут не указывать виртуальные валюты в декларациях о доходах и расходах за 2017 год. Криптовалюты не включены в форму справки о доходах из-за отсутствия их законодательного регулирования, отметили в Минтруде
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Чиновники в декларационной кампании в 2018 году могут не указывать среди доходов виртуальные валюты, следует из обновленных методических рекомендаций Минтруда для госслужащих, при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2017 год (с рекомендациями ознакомился РБК).

Минтруд ежегодно при участии администрации президента и Генеральной прокуратуры подготавливает методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. В новом документе впервые уточнено, что формой справки о доходах не предусмотрено указание виртуальных валют.

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В Минтруде РБК объяснили, что в справку о доходах не включены криптовалюты, потому как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены».

Согласно обновленным рекомендациям, чиновникам на титульном листе нужно будет указать образовательное учреждение, где проходит обучение его несовершеннолетний ребенок. Госслужащий должен будет перечислить все места работы и занимаемые должности.

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В новых рекомендациях перечень доходов расширен пунктом о денежных средствах, полученных от родственников (за исключением супруг, супругов и несовершеннолетних детей) и третьих лиц на невозвратной основе.

До 1 апреля президент, члены правительства, федеральные госслужащие, сотрудники администрации президента должны публично отчитаться о своих доходах. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие Центробанка должны сделать это не позднее 30 апреля.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: чиновники , Минтруд , криптовалюта
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