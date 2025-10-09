В РСПП спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу 2026 года до 7-8%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ключевая ставка Центробанка с учетом целевой инфляции на конец 2026 года может составить 7-8% годовых, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме форума «Общественный транспорт 2025», передает ТАСС.

Еще в начале сентября многие думали, что ставка до конца года продержится на уровне в 13-14%, напомнил он и добавил: теперь дискуссии ведутся о ставке в диапазоне 12-13%.

«Если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то, на наш взгляд, ключевая ставка существенно ниже [прогнозируемой] должна быть — наверное, 10%. То есть однозначной цифрой, на мой взгляд, это 100% должна быть, а скорее всего и 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов», — сказал Шохин.

12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года по июнь 2025-го.

Глава ЦБ Эльваира Набиуллина полагает, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается.