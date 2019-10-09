Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Эксперты Всемирного экономического форума увидели положительные сдвиги в макроэкономической ситуации, однако указали на целый ряд проблем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.

Чуть выше России в рейтинге расположились Таиланд, Латвия и Словакия. Украина находится на 85-м месте, Грузия на 74-м.

Первое место занимает Сингапур, который обошел США. Далее в рейтинге расположились прибавившие за последний год Гонконг и Нидерланды, опережающие Швейцарию, Японию и Германию.

Специалисты ВЭФ в поясняющих материалах указали, что за год макроэкономическая ситуация в России улучшилась, инфляция находится на уровне 3%. По их мнению, лучше в стране стало с инновациями, научными исследованиями, доступностью Интернета.

К минусам специалисты отнесли ухудшение качества рабочей силы. Также они отметили, что российское образование сейчас не соответствует требованиям современной экономики.

Помимо этого, отмечены проблемы с доступом бизнеса к финансовым потокам.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.