Территориальное распределение участников рейтинга учитывалось согласно ИНН головных компаний или компаний с наибольшей выручкой в группе.

Крупнейшие компании работают обычно в нескольких, если не во всех регионах России, а то и за рубежом. Тем не менее они часто консолидируют прибыль у головной компании, которая имеет конкретное место налоговой регистрации. Поэтому территориальное распределение по ИНН представляется нам достаточно оправданным.