Территориальное распределение участников рейтинга учитывалось согласно ИНН головных компаний или компаний с наибольшей выручкой в группе.
Крупнейшие компании работают обычно в нескольких, если не во всех регионах России, а то и за рубежом. Тем не менее они часто консолидируют прибыль у головной компании, которая имеет конкретное место налоговой регистрации. Поэтому территориальное распределение по ИНН представляется нам достаточно оправданным.
Факты:
Краснодарский край. 2-е место по выручке, 6-е место по количеству компаний. Крупнейшая — «Магнит».
Санкт-Петербург. 3-е место по выручке, 2-е место по количеству компаний. Крупнейшая — «Лента».
Ханты-Мансийский АО. 7-е место по выручке, представлена всего двумя компаниями. Крупнейшая — «Сургутнефтегаз».
Липецкая область. 12-е место по выручке, представлена всего двумя компаниями. Крупнейшая — НЛМК.
Вологодская область. 13-е место по выручке, представлена всего двумя компаниями. Крупнейшая — «Северсталь».