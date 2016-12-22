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Россия заняла 50-е место в рейтинге сокращения неравенства
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Россия заняла 50-е место в рейтинге сокращения неравенства
Экономика, 18:24
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Россия заняла 50-е место в рейтинге сокращения неравенства
Международная организация по борьбе с бедностью Oxfam поставила Россию на 50-е место в рейтинге приверженности сокращению неравенства. В этом индексе Россию опережают и Белоруссия, и Украина, и Грузия
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российское правительство прилагает недостаточно усилий для сокращения социального и имущественного неравенства у себя в стране, следует из опубликованного 9 октября Индекса приверженности обязательствам по сокращению неравенства  Oxfam. Россия заняла 50-е место из 157 стран, ее опередили не только большинство развитых стран, но и Белоруссия, Украина, Грузия, Бразилия, ЮАР.

Индекс Commitment to Reducing Inequality составляется второй год, но в прошлом году это была «бета-версия». Полноценный индекс включил в себя новые индикаторы, учитывающие, насколько власти стран позволяют уклоняться от уплаты налогов, допускают харассмент и сексуальное насилие. В прошлом году в «пробном» рейтинге Россия занимала 85-е место, но Oxfam подчеркивает, что сопоставлять позиции между 2017 и 2018 годами нельзя, потому что методология изменилась.

В основу индекса положены три измерения государственной политики — в области социальных расходов, налогов и труда. Чем больше государство тратит на «прогрессивные» секторы — образование, здравоохранение, социальную защиту, тем лучше это влияет на сокращение неравенства в обществе. Структура налогового бремени должна быть справедливой: платить больше налогов должны те, кто может это себе позволить. Наконец, трудовые права и уровень вознаграждения за труд должны способствовать сокращению неравенства, а не увеличивать его.

Наилучшие показатели России — в сфере трудовых отношений: 55-е место по сравнению с 72-м в области налогов и 61-м в области социальных расходов. При этом в составе трудового компонента лучше всего обстоят дела с правовой защитой женщин (49-е место), которая учитывает равенство в зарплатах с мужчинами, отсутствие дискриминации женщин, защиту от сексуальных домогательств, продолжительность отпуска по беременности и уходу за ребенком. Хуже всего — с относительным уровнем минимальной оплаты труда (отношение МРОТ к показателю ВВП на душу населения): лишь 123-е место из 157 стран. Однако в исследовании использовались данные о МРОТ за 2017 год, когда показатель в России составлял 7500–7800 руб., а в 2018 году он был повышен до 11,2 тыс. руб. в рамках давно обещанного доведения МРОТ до прожиточного минимума.

Между Данией и Нигерией

Первое место в рейтинге заняла Дания, второе — Германия, третье — Финляндия. Большинство стран в верхней части индекса — это страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а их порядок в значительной степени совпадает с Индексом человеческого развития ООН, отмечает Oxfam. «Однако ни одна страна не достигла совершенства, и даже тем, кто находится наверху, есть куда стремиться», — подчеркивают авторы доклада. Например, «экономика Дании все больше развивается в сторону неравенства, разрыв между богатыми и бедными увеличился почти на 20% за последнее десятилетие».

На противоположном полюсе находятся Нигерия, занимающая последнее место, Узбекистан, Гаити, Чад. Расходы Нигерии на образование, здравоохранение и социальную защиту «позорно низки», констатирует Oxfam, более 10 млн детей не посещают школу, минимальная зарплата не повышалась с 2011 года.

США и Сингапур подвергаются критике

Более бедные страны могут показывать хорошие результаты в борьбе с неравенством, а более богатые — наоборот, утверждает Oxfam. Например, Лесото расходует 14% своего бюджета на образование и 12% на здравоохранение — страна занимает 55-е место в рейтинге (лишь на пять позиций ниже России). Грузия характеризуется «крепкими и прогрессивными социальными расходами, правильным сбором налогов» (по налоговому компоненту Грузия занимает четвертое место среди всех стран), утверждает организация.

В то же время среди экономически развитых стран в негативном плане выделяются США и Сингапур. «Соединенные Штаты — самая богатая страна мира, однако у нее самый высокий уровень неравенства среди всех промышленных держав. Это удерживает десятки миллионов американских работников в бедности, особенно женщин и людей с другим цветом кожи», — подчеркивается в докладе (у США 23-е место в рейтинге).

Сингапур занимает 149-е место в индексе, то есть место в десятке наихудших стран. Сингапур повысил ставку налога на личный доход на 2%, но максимальная ставка для самых богатых остается на очень низком уровне — 22%, отмечают авторы рейтинга. В стране отсутствуют законы, гарантирующие равную оплату труда для женщин и мужчин и отсутствие гендерной дискриминации, законодательство о борьбе с сексуальным насилием «неадекватно», а также не гарантирован минимальный размер оплаты труда (кроме как для уборщиков и охранников).

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: неравенство , дискриминация , Oxfam
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