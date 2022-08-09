Россия запретила ввоз сельхозпродукции из 31 района Молдавии

Восточная плодожорка Grapholitha molesta (Фото: Wikimedia Commons)

С 15 августа ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии будет временно ограничен, сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из следующих районов Республики Молдова: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также из автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы», — сказала она (цитата по ТАСС).

Накануне ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии.

В течение последних двух лет инспекторы Россельхознадзора 93 раза обнаруживали карантинные объекты (11 видов) в молдавской растительной продукции. Несмотря на отправленные молдавской стороне предупреждения, поступления зараженной растительной продукции из Молдавии продолжаются, говорится в сообщении.

Только за июль 2022 года было выявлено 13 случаев пяти видов карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов:

восточная плодожорка Grapholitha molesta (Busck);

восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis Hend;

бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey;

средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wiedemann;

амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.

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Накануне сотрудники Россельхознадзора выявили на фруктах из Узбекистана карантинный объект — калифорнийскую щитовку, однако не посчитали эту ситуацию опасной.

Как рассказали в ведомстве, образцы продукции были взяты в процессе досмотра ввозимых на территорию России из Узбекистана фруктов. Инспекторы регионального управления Россельхознадзора для проведения лабораторных исследований отобрали образцы винограда, нектаринов и сливы.

При проведении энтомологических исследований специалисты референтного центра обнаружили калифорнийскую щитовку на плодах сливы и нектаринов. «Вероятность проникновения щитовки с плодами в зону фитосанитарного риска оценивается как низкая, так как с засыханием кожицы плода щитовка погибает. Импорт свежих плодов этим путем не представляет опасности завоза щитовки вследствие короткого периода жизни личинок (бродяжек) и их ограниченной способности к передвижению», — пояснили в ведомстве.