Россия запретила ввоз сельхозпродукции из 31 района Молдавии
С 15 августа ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии будет временно ограничен, сообщала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из следующих районов Республики Молдова: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также из автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы», — сказала она (цитата по ТАСС).
Накануне ведомство сообщило о росте числа случаев обнаружения «карантинных объектов» в продукции, которую ввозят из Молдавии.
В течение последних двух лет инспекторы Россельхознадзора 93 раза обнаруживали карантинные объекты (11 видов) в молдавской растительной продукции. Несмотря на отправленные молдавской стороне предупреждения, поступления зараженной растительной продукции из Молдавии продолжаются, говорится в сообщении.
Только за июль 2022 года было выявлено 13 случаев пяти видов карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов:
- восточная плодожорка Grapholitha molesta (Busck);
- восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis Hend;
- бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter) Honey;
- средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wiedemann;
- амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.
Накануне сотрудники Россельхознадзора выявили на фруктах из Узбекистана карантинный объект — калифорнийскую щитовку, однако не посчитали эту ситуацию опасной.
Как рассказали в ведомстве, образцы продукции были взяты в процессе досмотра ввозимых на территорию России из Узбекистана фруктов. Инспекторы регионального управления Россельхознадзора для проведения лабораторных исследований отобрали образцы винограда, нектаринов и сливы.
При проведении энтомологических исследований специалисты референтного центра обнаружили калифорнийскую щитовку на плодах сливы и нектаринов. «Вероятность проникновения щитовки с плодами в зону фитосанитарного риска оценивается как низкая, так как с засыханием кожицы плода щитовка погибает. Импорт свежих плодов этим путем не представляет опасности завоза щитовки вследствие короткого периода жизни личинок (бродяжек) и их ограниченной способности к передвижению», — пояснили в ведомстве.