Суд подтвердил арест 100% акций ОАО "Томскнефть ВНК"

Арбитражный суд Москвы отказал в заявлении НК "ЮКОС" и подтвердил действительность ареста 100% акций ОАО "Томскнефть ВНК". Постановление об аресте было вынесено судебным приставом-исполнителем Дмитрием Борисовым.

Данное судебное решение вступает в силу незамедлительно, но может быть обжаловано в месячный срок в апелляционной инстанции суда. Мотивировочная часть сегодняшнего решения арбитража будет подготовлено в течение пяти суток.

Напомним, акции ОАО "Томскнефть ВНК", также как и акции других дочерних компаний ЮКОСа - "Самаранефтегаз" и "Юганскнефтегаз", были арестованы в рамках исполнительного производства по иску МНС РФ о взыскании с ЮКОСа 99,4 млрд руб. В то же время 6 августа 2004г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление ЮКОСа, признав недействительным арест акций "Юганскнефтегаза". Заявление ЮКОСа о недействительности ареста акций ОАО "Самаранефтегаз" арбитраж планирует рассмотреть 2 сентября 2004г.

По мнению адвокатов ЮКОСа, арест на акции его дочерних компаний можно было наложить лишь в третью очередь. Согласно статье 59 закона "Об исполнительном производстве", арест имущества должника в первую очередь накладывается на денежные средства на депозитных и иных счетах должника, во вторую - на иные материальные ценности, непосредственно не участвующие в производстве, и лишь в третью - на основные активы, непосредственно участвующие в производстве. Кроме того, представитель ЮКОСа напомнил, что в Службу судебных приставов было направлено заявление о погашении долга перед МНС пакетом акций ОАО "Сибнефть" стоимостью около 4 млрд долл.

ОАО "Томскнефть" - основное нефтедобывающее предприятие в Восточной Сибири .- является 100-процентным дочерним обществом НК "ЮКОС". Предприятие осуществляет добычу нефти, газа, разрабатывает нефтяные месторождения, ведет геолого-поисковые, поисково-разведочные, маркшейдерские, топографо-геодезические, картографические работы, занимается обустройством месторождений в Томской области и Ханты-Мансийском АО. Сейчас в эксплуатации находится 21 месторождение. В 2003г. "Томскнефть" увеличила добычу нефти на 20,4% по сравнению с 2002г. - до 17 млн 292 тыс. т.

В то же время сегодня службой судебных приставов Минюста России исполнено решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 августа 2004г. о признании незаконным наложения ареста на акции ОАО "Юганскнефтегаз", вступившее в силу немедленно после его провозглашения, несмотря на то, что само решение вступает в законную силу только через месяц. Об этом говорится в поступившем сегодня сообщении центра общественных связей Минюста РФ.