Как россияне стали рекордно много работать. Инфографика

Время рабочей недели россиян достигло рекорда более чем за десять лет

Работники в России в январе—марте 2023 года трудились в среднем по 38 часов 30 минут в неделю. Так же много россияне работали только в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут).

Год назад в первом квартале россияне работали в среднем 38 часов 14 минут. В начале 2021 года рабочая неделя у россиян составляла 37 часов 58 минут, а в начале 2020 года — 38 часов 4 минуты, следует из расчетов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и данных Росстата. Больше всего длительность падала во втором квартале 2020 года в разгар пандемии — до 31 часа 37 минут.