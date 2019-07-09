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Экономика ,  
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Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
Развитие такого сценария, полагают в американском Центре двухпартийной политики, возможно из-за более низкого, чем ожидалось, притока налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, властям необходимо повысить потолок госдолга
Фото: Steven Senne / AP

По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября. Об этом говорится релизе на сайте американской организации.

К соответствующим выводам, уточняется в заявлении представителей центра, эксперты пришли на основе анализа последних данных. Риск дефолта, отметил директор по экономической политике центра Шай Акабас, может вырасти, в случае, если снизятся федеральные доходы. Дефолт тогда, полагают аналитики, может произойти в первые две недели сентября. Это эксперты связывают с более низкими, чем ожидалось, прогнозами налоговых поступлений.

В целом, отмечается в релизе, рост федеральных доходов Штатов за 2019 год был «вялым» и составил менее 3% (предполагалось, что он составит 6%). Более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, были связаны с сокращением налогов в 2017 году, говорится в сообщении.

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Госдолг США достиг рекордной отметки в $22 трлн

Прежде эксперты BPC, напоминает Bloomberg, прогнозировали, что «день X» для США может настать в период с октября по ноябрь. «Новый анализ [ситуации] выявил опасный сценарий, который нельзя игнорировать», — отметил, комментируя новые данные, Акабас. «Участники переговоров по бюджету должны знать: время истекает», — добавил он, заверив, что на данный момент единственным способом исключить возможность дефолта в этом году для США — это продлить срок погашения госдолга в ближайшие недели».

Для этого эксперты рекомендовали властям активизировать переговоры по этому поводу с американским Конгрессом.

Ранее в феврале американский госдолг достиг рекордной отметки в $22,01 трлн. За год до этого, в апреле 2018-го, специалисты в конгрессе США спрогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году. Это они тогда связывали, в том числе, с налоговыми изменениями из-за закона о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act). Этот документ предусматривает сокращение ставки корпоративного налога до 20%. Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет ранее, чтобы остановить рост госдолга, требовал от президента США Дональда Трампа сократить бюджет каждого федерального ведомства на 5%.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: дефолт, Вашингтон
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