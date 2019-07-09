Эксперты назвали пути направления прибыли компаний в обход инвестиций

Влияние на показатели сальдированного результата оказали внереализационные операции — все, что не относится к основным продажам компаний, отмечается в обзоре. Сальдо внереализационных доходов и расходов оказалось слабо отрицательным (–73,9 млрд руб.), но по сравнению с первым кварталом 2018 года оно сократилось в шесть раз, обеспечив более высокий рост чистой прибыли.

К внереализационным доходам и расходам относятся выигрыш или потери от курсовых разниц. В 2018 году благодаря укреплению рубля прибавку к прибыли получили некоторые обрабатывающие отрасли, например химическая промышленность и металлургия, однако экспортно-ориентированный топливно-энергетический сектор понес потери.

Куда уходит прибыль

«Стремительный рост прибыли имеет следствием наращивание поступлений в бюджет налога на прибыль, выплат дивидендов. Однако инвестиции в основной капитал организаций падают», — сообщается в докладе.

По данным ФНС, рост поступлений от налога на прибыль в бюджетную систему в январе—мае 2019 года составил 28,9% год к году. В 2019 году российские компании выплатят рекордные дивиденды на сумму 3,1 трлн руб., или 23% от чистой прибыли за 2018 год, по данным Росстата, сообщал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Национального рейтингового агентства.

Однако инвестиции в основной капитал предприятий по-прежнему растут слабо. Как указывалось в отчете Центробанка, «темп прироста инвестиций в основной капитал в первом квартале 2019 года оценивался как близкий к нулю» (по данным Росстата, он составил лишь 0,5%).

Бегство денег

Прибыль компаний также инвестируется за рубеж, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «За последние десять лет валовые накопления не выросли, а даже снизились, при этом все эти годы мы экспортировали капитал, — говорит он РБК. — В 2008–2009 годах бегство капиталов было характерно для всех развивающихся экономик, однако если в той же Бразилии, Аргентине в этом процессе были перерывы и капитал притекал в страну, то у нас отток наблюдался все годы с 2008-го без перерыва».

В числе причин помимо экономических факторов Надоршин называет общественно-политические процессы.

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года прямые инвестиции из России в зарубежные страны составили $9,3 млрд. Основная часть этих средств была вложена в капиталы иностранных компаний, включая реинвестиции ($6,85 млрд).