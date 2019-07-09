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Эксперты назвали пути направления прибыли компаний в обход инвестиций
Российский бизнес стремительно наращивает прибыль, но мало инвестирует в основной капитал, обратили внимание экономисты ВШЭ. Прибыль уходит на дивиденды и экспорт капитала, считают эксперты
Фото: Michele Limina / Bloomberg

В первом квартале 2019 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских компаний вырос на рекордные 49%, почти до 3,9 трлн руб., говорится в обзоре Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf). За январь—апрель рост показателя по сравнению с тем же периодом прошлого года достиг 51,4%.

  • Стремительный рост чистой прибыли отчасти объясняется эффектом низкой базы (в первом квартале 2018 года рост составил менее 5%), пишет главный эксперт Центра развития ВШЭ Елена Балашова.
  • Самые высокие темпы роста наблюдаются в строительстве: там прибыль выросла почти в шесть раз (в строительстве зданий — в 11,8 раза). Автор обзора объясняет это эффектом очень низкой базы и ростом цены за 1 кв. м нового жилья на 7%.

  • В сфере услуг на первом месте по темпам роста находится торговля (+83,6%), далее транспортировка и хранение (+66,2%). В целом отрасль выросла на 87,7%, что в три раза превысило рост товарного сектора.

Влияние на показатели сальдированного результата оказали внереализационные операции — все, что не относится к основным продажам компаний, отмечается в обзоре. Сальдо внереализационных доходов и расходов оказалось слабо отрицательным (–73,9 млрд руб.), но по сравнению с первым кварталом 2018 года оно сократилось в шесть раз, обеспечив более высокий рост чистой прибыли.

К внереализационным доходам и расходам относятся выигрыш или потери от курсовых разниц. В 2018 году благодаря укреплению рубля прибавку к прибыли получили некоторые обрабатывающие отрасли, например химическая промышленность и металлургия, однако экспортно-ориентированный топливно-энергетический сектор понес потери.

Куда уходит прибыль

«Стремительный рост прибыли имеет следствием наращивание поступлений в бюджет налога на прибыль, выплат дивидендов. Однако инвестиции в основной капитал организаций падают», — сообщается в докладе.

По данным ФНС, рост поступлений от налога на прибыль в бюджетную систему в январе—мае 2019 года составил 28,9% год к году. В 2019 году российские компании выплатят рекордные дивиденды на сумму 3,1 трлн руб., или 23% от чистой прибыли за 2018 год, по данным Росстата, сообщал в июне «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Национального рейтингового агентства.

Однако инвестиции в основной капитал предприятий по-прежнему растут слабо. Как указывалось в отчете Центробанка, «темп прироста инвестиций в основной капитал в первом квартале 2019 года оценивался как близкий к нулю» (по данным Росстата, он составил лишь 0,5%).

Бегство денег

Прибыль компаний также инвестируется за рубеж, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «За последние десять лет валовые накопления не выросли, а даже снизились, при этом все эти годы мы экспортировали капитал, — говорит он РБК. — В 2008–2009 годах бегство капиталов было характерно для всех развивающихся экономик, однако если в той же Бразилии, Аргентине в этом процессе были перерывы и капитал притекал в страну, то у нас отток наблюдался все годы с 2008-го без перерыва».

В числе причин помимо экономических факторов Надоршин называет общественно-политические процессы.

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года прямые инвестиции из России в зарубежные страны составили $9,3 млрд. Основная часть этих средств была вложена в капиталы иностранных компаний, включая реинвестиции ($6,85 млрд).

Автор: Ксения Назарова
При участии: Иван Ткачёв
Теги: дивиденды, ВШЭ, прибыль, Инвестиции
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