Нефть "просела" до 60 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 8 июля 2009г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 60,72 (-2,51) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 60,42 (-2,51) долл./барр.

Снижение цен на нефть вызвано информацией Американского института нефти (API) о менее существенном недельном сокращении запасов сырой нефти в США, чем это прогнозировали отраслевые эксперты. По оценкам API, запасы сырой нефти в США сократились за минувшую неделю всего на 1,4 млн барр., тогда как эксперты полагали, что запасы уменьшились за неделю на 3,0-3,2 млн барр.

Напомним, снижение цен на нефтяные фьючерсы началось еще 30 июня и непрерывно продолжается уже более недели. За это время цены на нефть на биржах потеряли примерно 12% после того, как 29 июня они превышали отметку 71 долл./барр.

Низкий спрос на нефть обусловлен неопределенностью относительно возможных сроков восстановления мировой экономики и опасениями увеличения избытка предложения нефти на мировом рынке, поскольку спрос на энергоносители остается существенно ниже, чем был в аналогичном периоде предыдущего года.