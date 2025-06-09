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В Bank of America рассказали о начале Эр-Риядом ценовой войны за нефть

Bank of America: Саудовская Аравия начала ценовую войну за долю нефтяного рынка
Саудовская Аравия стремится восстановить утраченную долю мирового рынка нефти из-за сланцевых компаний США. Увеличение добычи нефти ОПЕК+ — часть ее стратегии, отмечает Bloomberg
Фото: fornaxstock / Shutterstock
Фото: fornaxstock / Shutterstock

Саудовская Аравия вступает в длительную ценовую войну с целью восстановить утраченную долю мирового рынка нефти из-за сланцевых компаний США и других конкурентов, считает глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.

Частью стратегии королевства является увеличение добычи нефти ОПЕК+, отмечает Bloomberg. В конце мая страны этой организации договорились об увеличении добычи нефти в июле на 411 тыс. барр. в сутки.

«Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а скорее продолжительный и постепенный», — сказал Бланш.

Он связал это с желанием Эр-Рияда отвоевать долю рынка у американских сланцевых производителей, которые сталкиваются с более высокими издержками добычи. По его словам, Саудовская Аравия также стремится
вернуть себе долю рынка, занятую другими членами ОПЕК+. «Они уже сами поддерживают цены на протяжении трех с лишним лет», — отметил аналитик, добавив, что это позволило конкурентам нарастить добычу. «Они с этим покончили», — заключил Бланш.

ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти, несмотря на цены
Политика
Фото:Dynamoland / Shutterstock

В ноябре 2023 года страны-нефтеэкспортеры объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки и придерживались этой политики, пока в декабре 2024-го не решили постепенно отказываться от такого сокращения с апреля текущего года.

Свое решение нарастить добычу ОПЕК+ приняла, несмотря на продолжающееся с января падение цен на нефть: марка Brent в январе торговалась на отметке около $80 за баррель, в конце мая — около $64.

В ОПЕК+ входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

В прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах ОПЕК+ отменить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки к ноябрю этого года. Собеседники агентства связывали это с тем, что Саудовская Аравия «хочет наказать» Ирак и Казахстан за добычу нефти сверх квот. В мае Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне посетил президент США Дональд Трамп, который неоднократно просил ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на бензин в США, особенно на фоне торговой войны, отмечает агентство. В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о постепенном отказе от добровольного сокращения добычи в объеме 2,2 млн барр. в сутки к концу сентября 2026 года, однако в апреле решили ускорить этот процесс со следующего месяца.

По данным Управления энергетической информации США, на которые ссылался Reuters, на протяжении десятилетий Саудовская Аравия была основным поставщиком сырой нефти в США (импорт в США достиг пика в 2,2 млн барр. в сутки в 2003 году). Однако с ростом добычи нефти в Мексиканском заливе и сланцевых бассейнах в Соединенных Штатах за последние десятилетия экспорт из Саудовской Аравии постепенно снизился до примерно 275 тыс. барр. в сутки в 2024 году, что составляет менее 1,5% от общего объема потребления в стране.

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Теги
Елена Чернышова
Bank of America цены на нефть нефтяной рынок добыча нефти Саудовская Аравия ОПЕК+
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