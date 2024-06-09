Бизнес рассказал, будет ли повышать зарплаты из-за прогрессии НДФЛ

РБК спросил представителей бизнеса, участвовавших в Петербургском международном экономическом форуме, будут ли они реагировать на изменение шкалы НДФЛ повышением заработной платы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После ввода многоступенчатой прогрессии по НДФЛ будете ли вы повышать своим сотрудникам зарплаты, чтобы суммы, которые они получают на руки, не изменились?

Роман Троценко, основатель, председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «Аеон»

«Мы постоянно это делаем. Это несвязанные вещи. Это связано с просто с общей необходимостью повышения заработных плат, ростом производительности труда. Это не связано с налогами».

Алексей Репик, председатель «Деловой России»

«В первую очередь, повышать зарплату нужно тем, для кого на самом деле НДФЛ снижается. Это однозначно, потому что бизнес заинтересован в том, чтобы коллективы жили достойно, чувствовали себя уверенно и могли отдавать себя любимому делу.

Мы сейчас видим повышение НДФЛ только в основном для 3% самого высокооплачиваемого сегмента. Если мы возьмем самую верхнюю его планку, там где у нас 22% (при годовых доходах свыше 50 млн руб. — РБК), то, по большому счету, мне кажется, что у этого сегмента качество жизни драматически не изменится, не ухудшится, даже если они будут платить чуть больше. Может быть, чуть-чуть изменится, но в пропорции это, конечно, совершенно не так заметно, как снижение этой налоговой нагрузки для нашего самого малооплачиваемого сегмента.

Надо ли компаниям повышать или не повышать зарплату? Это не вопрос твоего уровня дохода, а вопрос конкурентного предложения на рынке... Работодатель должен отвечать на запрос работника. Сейчас вообще все конкурируют за кадры, и, конечно, в целом мы увидим тенденцию повышения зарплат. Но вот по тому сегменту, которого коснется повышение НДФЛ, в общем-то, это, наверное, только повод для работников попробовать еще раз протестировать свою конкурентоспособность на рынке труда и посмотреть, а может быть, кто-то другой даст больше».

Олег Пароев, генеральный директор сети «Вкусно — и точка»

«Мы это пока не обсуждали, давайте дождемся сначала принятия закона».

Наталья Веснина, генеральный директор холдинга Independent Media

«Люди — исторически основной приоритет Independent Media. Какой бы кризис не происходил, мы всегда ставили и продолжаем ставить интересы сотрудников во главе угла. Даже когда два года назад у нас отозвали лицензии на большинство брендов из нашего портфолио, мы сохранили практически всю команду. Безусловно, изменения в ставке НДФЛ — это дополнительная нагрузка на компанию, однако, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы персонал эти изменения прошел максимально комфортно. К счастью, у холдинга такая возможность есть, ведь бизнес сейчас в хорошей форме и уже превысил показатели 2021 года, который считается одним из самых успешных для индустрии».

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»

«Необходимо смотреть дату принятия данного законодательства. Мы, конечно, будем стремиться пересматривать заработную плату пропорционально текущим изменениям. Но подходить к данному вопросу следует очень тщательно, все взвесив, чтобы повышение налога на прибыль и НДФЛ шли в некой корреляции, без перекосов в одну или другую сторону».

Александр Калинин, президент «Опоры России»

«Все зависит от финансового состояния предприятия. Во-первых, нас законодатели обязали раз в год производить индексацию зарплат. И более или менее устойчивые предприятия так и делают. Я думаю, что на 2% все повысят (речь про часть доходов свыше 2,4 млн руб. в год, которая будет облагаться по ставке 15% вместо 13%. — РБК). Тут вопросов нет. Учитывая дефицит на рынке труда, бизнес на это пойдет. А вот у кого ставки будут выше, 18–20%, — это уже будет решаться в индивидуальном порядке. Конечно, хотелось бы все переложить на работодателя, но у нас тоже есть пределы доходности».

Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета

«Я считаю, что сама суть изменения налоговой политики в отношении ввода многоступенчатой прогрессии по НДФЛ заключается в единстве подхода ко всем россиянам и теряет свою логику в случае увеличения заработной платы в отдельных организациях. Но, конечно, есть индексация, и мы стараемся поддерживать рыночный уровень зарплат для сотрудников».

Евгений Туголуков, акционер и член совета директоров АО «Медскан»

«Наверное, как и в случае с дифференцированным НДФЛ, будем рассматривать подобную компенсацию с учетом вклада сотрудника в общее дело».

Ксения Собчак, журналист

«Нет, пока я не планировала это делать».