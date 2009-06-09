Россия не видит себя в ВТО без А.Лукашенко и Н.Назарбаева

Россия, Казахстан и Белоруссия намерены вести переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) как единый таможенный союз. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам заседания межгосударственного совета стран - участниц Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Таким образом, процесс вступления в ВТО будет осуществляться не каждой страной в отдельности, а единым таможенным союзом трех стран.

В.Путин сообщил, что таможенный союз уведомит ВТО о начале переговорного процесса по присоединению к ней единой таможенной организации. Правительства каждой из трех стран уведомят ВТО о прекращении односторонних переговоров по присоединению к данной организации.

При этом В.Путин особо подчеркнул, что вступление в ВТО остается приоритетом для России, Казахстана и Белоруссии. "От имени правительства РФ мы будем наращивать свои усилия в направлении выстраивания особых отношений с Евросоюзом, в том числе в рамках формирования зоны свободной торговли, но в рамках договоренностей по созданию таможенного союза", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Карим Масимов отметил, что будет сформирован единый пул трех стран по ведению переговоренного процесса с ВТО, который и представит интересы России, Казахстана и Белоруссии.

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов добавил, что о новом порядке переговоров с ВТО от имени Таможенного союза уведомит Россия.

Президент РФ Дмитрий Медведев, между тем, считает, что создание Таможенного союза Евразийского экономического сообщества, договор о котором подписан в Москве, не означает, что Россия отказывается от вступления в ВТО. Президент заявил, что Россия ни в коей мере не отказывается от вступления в ВТО, "хотя этот процесс затянулся и в последние годы больше похож на кормежку обещаниями".

Что касается Таможенного союза, то подписанный договор нацелен на конкретный результат. "У всех сторон есть полное сознание того, что речь идет о подлинном взаимовыгодном сотрудничестве", - отметил Д.Медведев. По мнению президента РФ, постоянная работа с партнерами, и прежде всего с инициатором создания ЕврАзЭС - президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сделала возможным подписание этого соглашения.

Переговоры о вступлении РФ, Казахстана и Белоруссии в ВТО формально начнутся после 1 января 2010г., сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, необходимо, чтобы "Таможенный союз был оформлен на бумаге, все его документы ратифицированы". Отвечая на вопрос о том, есть ли со стороны ВТО какие-либо юридические ограничения для вступления сразу трех стран, А.Кудрин отметил, что "в этой части нет, но это немного будет сложнее".