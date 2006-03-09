Конгресс США отменил поправку Джексона-Вэника для Украины

Палата представителей конгресса США отменила поправку Джексона-Вэника в отношении Украины. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", за подобное решение проголосовали 417 парламентариев, а против было подано лишь два голоса.

Теперь законопроект должен подписать президент США Джордж Буш. Сенат США исключил Украину из сферы действия поправки 18 ноября минувшего года.

Поправка Джексона-Вэника – изменение закона США о торговле, увязывающее торговые отношения с эмиграционной политикой той или иной страны. Поправка была принята в 1974г. в отношении СССР. Несмотря на то что в отношении целого ряда стран, ранее входивших в СССР, поправка уже не действует, в отношении России она еще не отменена.

Отметим, что подобное решение палаты представителей последовало за предоставлением США Украине статуса страны с рыночной экономикой. Подобный статус является важной целью для всех постсоветских республик. Считается, что соответствующее признание является сигналом для инвесторов, которые якобы сразу начнут вкладывать деньги. Кроме того, статус рыночной экономики теоретически должен облегчить путь товарам на рынки западных стран, ибо в этом случае снимается целый ряд ограничений.