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Российские ВИНК пережили очередной лучший год по показателям прибыльности
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Российские ВИНК пережили очередной лучший год по показателям прибыльности
Экономика, 09 фев 2011, 16:32
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Российские ВИНК пережили очередной лучший год по показателям прибыльности
2010 год станет наиболее удачным за последние несколько лет для российских нефтяников по показателям EBITDA и прибыли. Суммарная прибыль крупнейших российских нефтяных компаний ("Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", ТНК-BP) вырастет по итогам года до $34 млрд, в 2009г. совокупная прибыль составила 25 млрд долл., а в кризисный для других отраслей, но "урожайный" для нефтянки 2008г. - более 35 млрд долл. В очередной раз нефтяные аналитики называют прошедший год "лучшим" для отечественного ТЭК.

Крупнейшая нефтяная компания России ОАО "Роснефть" по итогам 2010г. увеличила чистую прибыль по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза до 10,672 млрд долл. (в соответствии с расчетами по американским стандартам).

Выручка "Роснефти" в прошлом году выросла на 35%, составив 63 млрд долл. Для сравнения: в 2008г. она достигала 68,99 млрд долл. Показатель EBITDA превысил даже показатель 2008г. на 10,9%. По сравнению с 2009г. он вырос на 42% и достиг 19,2 млрд долл.

По мнению аналитиков, основной причиной успехов "Роснефти" являются высокие цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. По собственным данным "Роснефти", в 2010г. мировая цена нефти Urals выросла на 28,3%, а цены на дизельное топливо и мазут увеличились на 29,7% и 28,1% соответственно. При этом, по оценкам аналитиков Банка Москвы, котировки Urals в IV квартале 2010г. были выше уровня предыдущего квартала почти на 10 долл. за баррель, а чистый доход нефтяной компании, по подсчетам экспертов банка, вырос на 4 долл. за баррель.

Дмитрий Лютягин из "Алор Инвест" также отмечает, что и для многих других российских нефтяных мейджоров 2010 год окажется рекордным по прибыльности. "Если "Роснефть" уже отчиталась по итогам, то чистую прибыль ЛУКОЙЛа можно будет ожидать в районе 9 млрд 420 млн долларов. Можно ожидать, что прибыль "Газпромнефти" составит 3 млрд 475 млн долларов, ТНК-ВР - 6 млрд 240 млн долларов, а прибыль компании "Сургутнефтегаз" - около 122 млрд руб. - компания отчитывается в рублях".

Таким образом, по итогам 2010 года совокупная чистая прибыль пяти ведущих нефтяных компаний достигнет 34 млрд долл. Как считают эксперты, если сюда добавить прибыль газовых кампаний (Газпрома и Новатэка), то показатель 2010 года превысит размер прибыли, полученной нефтегазовыми компаниями в целом в 2009 году, которая составила 60 млрд долл. Прогнозы по прибылям нефтяных компаний по текущему году еще более оптимистичные: цены на нефть могут увеличиться в два раза - до 150-200 долларов за баррель - в случае серьезного обострения кризиса в Египте и закрытия Суэцкого канала.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков отмечает, что "в целом по итогам 2010 г. ясно, что у нефтяных компаний прибыль будет выше за счет роста цен на нефть. По его мнению, "впечатление такое, что в результате кризиса эффективность бизнеса в России выросла и эффективность нефтяных компаний тоже выросла. И в реальном выражении, скорее всего, будет происходить снижение издержек, а это дополнительный позитивный момент".

Логично было бы предположить, что столь рекордная прибыль нефтяных компаний гарантирует привлечение в ТЭК страны значительных инвестиций, в том числе в разработку месторождений. Однако, по мнению Василия Тануркова, "в 2011г. в основном инвестиции будут поддерживающие или, скажем так, замещающие. Значительные инвестиции будут направлены в переработку. "Дело в том, что в России по плану предполагается переход на топливо Евро 5, и уже само это потребует серьезных инвестиций. То есть в 2011г. основные инвестиции пойдут в переработку, а не в добычу", считает эксперт.

"Существенного роста добычи нефти в этом году в России не будет, крупные проекты "Роснефти", которые сейчас обсуждаются, осуществятся еще не в этом году: бурение первой скважины на шельфе Черного моря предполагается начать к 2013 году, а начало арктического бурения и вовсе произойдет не ранее 2015г. - это все достаточно отдаленные перспективы", - подчеркивает эксперт.

Президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль считает, что именно недостаток капиталовложений, устаревшее и изношенное оборудование негативно влияют на качественные показатели деятельности нефтяных компаний РФ и отрасли в целом. По данным Г.Шмаля, в 2010г. расходы российских компаний на разведку и добычу углеводородов составили 62 долл. на тонну нефтяного эквивалента. "У ведущих компаний мира этот показатель значительно выше: у "Роснефти" - около 47 долл., у "Газпромнефти" - около 22 долл.", - сообщил Г.Шмаль.

Теги: ТНК-BP , нефтяная компания , Василий Танурков
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