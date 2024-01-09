Власти Италии решили национализировать крупнейшего производителя стали

Правительство Италии предложило увеличить свою долю в Acciaierie d'Italia до 66% после заявления основного акционера завода о «неготовности брать на себя финансовые и инвестиционные обязательства», пишет Bloomberg

Сталелитейный завод Acciaierie d'Italia, ранее известной как Ilva, Таранто, Италия (Фото: Paolo Manzo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Правительство Италии планирует приобрести контрольный пакет акций крупнейшего в стране производителя стали Acciaierie d'Italia. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление кабмина.

Как пишет агентство, правительство Италии 8 января предложило увеличить свою долю в Acciaierie d'Italia, ранее известной как Ilva, с 38 до 66% за счет вложения в нее €320 млн ($351 млн). Согласно заявлению кабмина, такое решение было принято после заявления основного акционера компании ArcelorMittal о «неготовности брать на себя финансовые и инвестиционные обязательства даже в качестве миноритарного акционера». Вопросы об инвестициях и дальнейшей судьбе Acciaierie d'Italia будут решать через государственную организацию Invitalia Spa, которая, в свою очередь, может начать судебный спор по поводу собственности, отмечает агентство.

Bloomberg назвал наиболее актуальной проблемой для Acciaierie d'Italia поиск средств для продолжения производства. Сейчас он ежегодно выпускает менее 4 млн т стали, тогда как мощность предприятия позволяет выпускать около 10 млн т.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на газету la Stampa, чтобы избежать остановки производства стали на предприятии, его могут передать под государственное управление.

В четверг, 11 января, чиновники должны встретиться с профсоюзами завода, которые призывают к более активному участию государства, чтобы избежать сокращений рабочих мест, пишет агентство.