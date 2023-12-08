РБК проведет форум цифровых экосистем

На форуме обсудят вопросы продуктивного взаимодействия цифрового бизнеса с государством, погружения потребителя в новую реальность и более широкого использования отечественных разработок и технологий

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представители ведущих российских цифровых экосистем и заинтересованных в развитии «цифровой составляющей» своего бизнеса компаний, а также курирующих эту сферу ведомств примут участие в организованной РБК конференции «Форум цифровых экосистем: есть ли пределы масштабирования?».

Участники форума, который пройдет 19 декабря в отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya (ул. Никольская, 12), обсудят вопросы продуктивного взаимодействия цифрового бизнеса с государством, погружения потребителя в новую реальность, выстраивания эффективной работы и более широкого использования отечественных разработок и технологий, включающих в себя решения, связанные с ИИ, нейросетями, городскими и частными «умными» технологиями, кибербезопасностью, облачными сервисами и др.

Форум будет разбит на три тематические пленарные сессии:

«Цифровые экосистемы: движение вперед и издержки бурного роста» — управление проектами и запуском продуктов, выстраивание связей между разными направлениями, выбор между наращиванием прибыли от текущей потребительской базы и привлечением новых пользователей, поиск перспективных ниш в смежных областях, выводы из ошибок, госрегулирование и меры поддержки.

— управление проектами и запуском продуктов, выстраивание связей между разными направлениями, выбор между наращиванием прибыли от текущей потребительской базы и привлечением новых пользователей, поиск перспективных ниш в смежных областях, выводы из ошибок, госрегулирование и меры поддержки. «Технологии. Процессы. Люди. Новые возможности для экосистемного бизнеса» — доступность цифровых сервисов разным аудиториям, ключевые бизнес-метрики, связанные с технологиями, решения в области Big data, IoT-сервисы, облачные сервисы, информационная безопасность и т.д.

— доступность цифровых сервисов разным аудиториям, ключевые бизнес-метрики, связанные с технологиями, решения в области Big data, IoT-сервисы, облачные сервисы, информационная безопасность и т.д. «B2B и B2C в экосистемах: коммуникации и взаимодействия» — коллаборации и стратегические партнерства, актуальные стратегии, бренд-маркетинг, платформенные решения для предоставления социальных сервисов, работа с клиентской базой в процессе масштабирования и т.д.

В форуме примут участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов, генеральный директор WINK Антон Володькин, заместитель генерального директора по коммерциализации спутниковых информационных сервисов «ЦНИИмаш»/«Роскосмос» Евдокия Рукавишникова, генеральный директор «ЛАНИТ-Терком» Вадим Сабашный и др.

Подробнее узнать о том, как принять участь в конференции и приобрести билет, можно здесь.