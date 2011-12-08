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Н.Саркози: У ЕС остался последний шанс решить проблемы еврозоны
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Н.Саркози: У ЕС остался последний шанс решить проблемы еврозоны
Экономика, 08 дек 2011, 19:30
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Н.Саркози: У ЕС остался последний шанс решить проблемы еврозоны
В случае если европейские лидеры не смогут достичь принципиального соглашения по итогам саммита в Брюсселе 9 декабря 2011г., второго шанса решить проблемы у них не будет, заявил сегодня президент Франции Николя Саркози, прибывший в Брюссель для участия в саммите Европейского союза.

По словам французского лидера, для спасения еврозоны необходимо предпринять конкретные действия в ближайшие две недели. "Время в этом вопросе играет против нас", - сказал он.

При этом Н.Саркози добавил, что в случае отсутствия прогресса по вопросу внесения изменений в европейские конвенции с 27 государствами - членами ЕС, эту инициативу следует согласовать только с 17 государствами, входящими в валютный блок, передает Reuters.

5 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и Н.Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Предпочтительным является внесение изменений в конвенции Евросоюза, однако при этом европейские лидеры готовы рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашения еврозоны (которые будут касаться лишь 17 государств).

Соглашения планируется изменить таким образом, чтобы они включали пункт наложения автоматических санкций на нарушителей бюджетной дисциплины (если дефицит бюджета государства превышает установленный лимит в 3% ВВП). Кроме того, "Меркози" (А.Меркель и Н.Саркози) настаивает на том, чтобы специальный европейский орган мог контролировать национальные бюджеты 17 государств еврозоны.

Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит государств - членов ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы о программе выхода из общеевропейского долгового кризиса. На саммите, в частности, будут рассмотрены предложения "Меркози" по урегулированию ситуации. Также будут изучены предложения по созданию благоприятных условий для развития европейской экономики и обсуждены вопросы дальнейшей ее интеграции.

Теги: Брюссель , ЕС , Николя Саркози , президент Франции
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