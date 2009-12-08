Официальный курс евро вырос на 83 копейки

На российском валютном рынке ММВБ продолжается падение курса рубля по отношению к доллару и евро. Официальный курс единой европейской валюты, установленный Банком России на завтра, составляет 44,7174 руб./евро.

Это на 83 копейки выше официального курса на сегодня. При этом максимальные сделки по евро совершаются уже недалеко от психологически важной отметки 45 рублей – на уровне 44,92 руб./евро.

Довольно сильно подорожала сегодня и национальная валюта США. По состоянию на 15:00 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 30,1789 руб./долл. При этом максимальные сделки по доллару совершаются на отметке 30,37 руб./долл. Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на завтра, вырос на 66 копеек и составил 30,1839 руб./долл. Последний раз официальный курс американской валюты поднимался выше отметки 30 руб. два месяца назад - в начале октября.

При этом бивалютная корзина (0,55 долл. и 0,45 евро) торгуется уже недалеко от отметки 37 рублей. По состоянию на 15:10 мск котировки корзины составляли 36,9420 руб. Это на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики "Промсвязьбанка" отмечают, что российский рубль начал неделю с новых значительных потерь, оказавшись под давлением смены настроения на Forex и товарных рынках, где на фоне укрепления доллара отмечалось падение нефтяных цен. Также рубль испытывает дополнительное давление, связанное с переизбытком ликвидности.

"Сегодня, скорее всего, желание игроков закрывать короткие валютные позиции может усилиться, что позволит бивалютной корзине обновить 3-месячные максимумы по отношению к рублю", - подчеркнули эксперты.