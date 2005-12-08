А.Чубайс предложил план привлечения инвестиций

РАО "ЕЭС России" в апреле 2006 года предложит правительству РФ кандидатуры двух-четырех генерирующих компаний, которые смогут осуществить первичное размещение акций (IPO) или дополнительные эмиссии в адрес стратегических инвесторов.

Об этом в ходе интернет-конференции для инвесторов сообщил председатель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. По его словам, речь идет о "компаниях, которые могут начать привлечение инвестиционных ресурсов уже в 2006 году".

Одновременно был зафиксирован резкий рост котировок акций "Мосэнерго". Когда цена выросла больше чем на 19,64%, руководство ФБ ММВБ было даже вынуждено приостановить торги. Позже появилось объяснение, что резкий рост произошел в связи со сделкой по покупке акций, совершенной крупным игроком рынка. Повлияла на ситуацию и общая низкая ликвидность бумаг "Мосэнерго".

Между тем на сегодняшнем заседании правительства глава Минпромэнерго Михаил Христенко заявил, что в случае выделения нескольких генерирующих компаний из РАО ЕЭС объем средств, привлеченных за счет дополнительных эмиссий, может составить около 5 миллиардов долларов.

Ранее Анатолий Чубайс сообщил, что интерес к приобретению пакета акций ОАО "Территориальная генерирующая компания 1" проявил Европейский банк реконструкции и развития, и IPO этой компании мог быть проведен в 2007-2009 годах.

Также А.Чубайс говорил о том, что дополнительные эмиссии акций генерирующих компаний возможны лишь в случае сохранения в собственности РАО ЕЭС блокирующих пакетов акций.