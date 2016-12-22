С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от €500

Опережая планы, совет Евразийской экономической комиссии принял решение снизить порог беспошлинного ввоза товаров в страны объединения уже с начала следующего года. Для России он сократится в три раза — с €1,5 тыс. до €500

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С начала следующего года порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) будет снижен до €500. Общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 кг, следует из решения совета Евразийской экономической комиссии. Документ опубликован на правовом портале ЕАЭС, все пять членов совета это решение одобрили 1 ноября. Со стороны России его подписал первый заместитель председателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.

Для России этот порог будет снижен в три раза. Сейчас согласно действующему законодательству без оплаты таможенных пошлин наземным транспортом в страну можно провести предметы на сумму до €1,5 тыс. Воздушным транспортом при этом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на €10 тыс. максимум (эта норма не меняется). Суммарный вес этих предметов в обоих случаях не должен превышать 50 кг. В случае превышения указанных норм владельцу товара сегодня придется заплатить пошлину 30% от его стоимости (не меньше €4 за каждый лишний килограмм).

Если товаров наберется больше, чем указано в норме, и по весу, и по сумме, взиматься будет та пошлина, которая больше по сумме, рассказал РБК о существующей в данный момент практике руководитель коммерческого отдела компании «Универсальные Грузовые Решения» Максим Коверченко. «В части превышения веса берется €4 за 1 кг, а в части превышения стоимости будет 30%. Таможня в итоге возьмет то, что больше по стоимости, не будет брать и то, и то», — сказал он. По его словам, в настоящее время нормы взимания пошлин такие же, только порог ввоза выше по сумме и весу. Коверченко считает, что в результате такого шага люди «будут заказывать меньшие партии, если продукция позволяет».

О планах ЕАЭС снизить стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран — членов союза для личного пользования до €500, известно с мая прошлого года. Однако тогда в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предполагали, что подобные изменения будут происходить постепенно, вплоть до 2021 года. В 2017 и 2018 годах правила беспошлинного ввоза, согласно планам ЕЭК, должны были остаться прежними, в 2019 году порог предполагалось снизить до €1 тыс., в 2020-м — до €750. На уровне €500 он должен был установиться с начала 2021 года.

К этому же времени, согласно документам экономической комиссии, должен был снизиться максимальный вес товаров, которые можно ввозить без пошлины (его, как и решили в ЕАЭС, планировалось сократить с нынешних 50 до 25 кг в 2021 году).

Помимо этого в объединении уже не первый год обсуждают снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок. В феврале это решение наконец было согласовано. По нему до конца 2018 года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных на территорию стран — членов Евразийского экономического союза в рамках интернет-торговли, станет €1 тыс. С 1 января 2019 года этот порог снизится до €500, а с 1 января 2020 года будет составлять €200. Однако подобная последовательность не в полной мере устроила российский Минфин. Снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 уже с 1 июля ведомство предлагало в апреле.

Снижение порога беспошлинной торговли до €500 не решает вопроса выравнивания конкуренции между иностранными ретейлерами и российскими, поскольку 99,5% всех международных отправлений приходится на посылки, стоимость которых ниже этой суммы, отметил в беседе с РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Поэтому, говорит он, такое пороговое значение не повлияет на рынок. По мнению эксперта, беспошлинного ввоза «не должно быть в принципе, поскольку это приводит к дисбалансу между локальными игроками и зарубежными». Несмотря на то что снижение порога до €500 — шаг в нужном направлении, работу надо продолжать, и в этом вопросе России нужно перенять опыт развитых стран, таких Китай, где уже не существует беспошлинного ввоза, и Европы, где его не будет с 2021 года, заключил глава АКИТ.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз действует с 2015 года.