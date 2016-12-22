Промышленники назвали госрегулирование главной проблемой для бизнеса

Государственное регулирование выступает главной проблемой для промышленных предприятий в России, говорится в исследовании Deloitte. Компании также беспокоят коррупция и низкая платежеспособность граждан

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Ключевая проблема

Руководители промышленных компаний считают главной проблемой при ведении бизнеса несовершенство государственного регулирования, свидетельствуют результаты обзора Deloitte по производственному сектору в России.

Исследование основано на опросах и глубинных интервью с топ-менеджерами 77 компаний в четырех секторах: металлургии, химической промышленности, автомобилестроении и производстве оборудования. Им предложили выбрать три наиболее важные проблемы при ведении бизнеса. Несовершенство госрегулирования своей отрасли (то есть административные и экономические барьеры) выбрали 46% респондентов, хотя годом ранее их было 44%. На втором месте оказалась коррупция (40 против 34% в 2017 году), на третьем — недостаточная платежеспособность населения (38 против 35%), далее — недостаточная господдержка (35%), геополитические риски (21%) и непривлекательность для внешних инвесторов (19%).

Значимость роли государства для производителей резко возросла в 2018 году, заявил на презентации обзора управляющий партнер Deloitte CIS Геннадий Камышников: в рейтинге факторов конкурентоспособности России на мировом рынке прозрачность и стабильность налоговых и экономических условий заняли первое место (об этом сказали 36% опрошенных против 22% годом ранее).

«Рынок не видит четких ориентиров, прозрачной государственной политики», — отметил Камышников. Замешательство производителей, по его словам, во многом обусловлено сменой правительства: «Несмотря на то что направления деятельности нового правительства обозначены, четких ответов нет». Бизнес обеспокоен непредсказуемостью налоговой политики и отсутствием четкой определенности с неналоговыми платежами. «Налоговый мораторий закончился, и НДС подняли сразу на 2% — вот доказательство отсутствия гарантий стабильности», — указал эксперт.

Среди других ключевых факторов конкурентоспособности страны оказались ослабление административных барьеров (о нем сказали 33% компаний), снижение геополитических рисков (26%), господдержка (25%).

Эффективность поддержки

Свыше половины респондентов (55%) считают низкой эффективность действий государства для развития промышленности. За год количество недовольных выросло на 9 п.п. Высоко оценили государственную политику только 10% опрошенных (остальные сочли уровень ее эффективности средним).

Положительными государственными мерами респонденты считают механизмы поддержки внедрения инноваций, политику по охране труда, по защите интеллектуальной собственности, антимонопольную политику и т.д. Впрочем, хотя в целом эти факторы оцениваются компаниями позитивно, их ответы не так оптимистичны, как годом ранее

Энергетическую политику и влияние отраслевых налогов негативно оценили производители всех отраслей промышленности. Резко снизилась оценка предприятиями условий участия в госзакупках, торговой политики, стимулирования прямых инвестиций и регулирования уровня инфляции. За год доля желающих привлекать государственные инвестиции сократилась на треть — с 57 до 39%.

Общая удовлетворенность промышленников деятельностью государства незначительно снизилась, оставшись на среднем уровне — 1,6 балла из трех. ​Высоко оценивать действия правительства склонны руководители крупных компаний с выручкой свыше 50 млрд руб. и с долей экспорта более 25%, а также топ-менеджеры предприятий химпрома.