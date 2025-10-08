 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
ЦБ сообщил о снижении продажи валюты экспортерами

ЦБ: продажи валюты экспортерами в сентябре упали на 21%
Меньше валюты стали продавать крупнейшие экспортеры — более чем на 20%. В августе правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России сократились продажи валюты экспортерами, следует из обзора финансовых рынков Банка России за сентябрь (есть у РБК).

«Продажи [валюты] со стороны экспортеров (29 компаний. — РБК) снизились на 21% относительно предыдущего месяца, до $4,9 млрд. Сокращение продаж происходило на фоне снижения цен на нефть и роста доли рублевой экспортной выручки в предыдущем месяце, а также накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками рядом компаний», — говорится в документе.

В ЦБ добавили, что среднедневные чистые продажи также сократились (на 25% месяц к месяцу) и составили $222 млн.

Увеличили продажу валюты на рынке иностранные нефинансовые компании, системно значимые кредитные организации и некредитные финансовые организации на $2,9 млрд, что не дало значительного снижения продажи валюты в целом (у юрлиц без учета банков падение составило -10% месяц к месяцу).

Физические лица продали валюту почти на 89 млрд руб. — это примерно уровень августа, отметили в ЦБ.

ЦБ продлил ограничение на снятие иностранной валюты до марта
Финансы
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

До августа в России действовало требование об обязательной продаже валюты экспортерами: они должны были переводить на счета в «уполномоченных банках» не менее 40% иностранной валюты, продавать на внутреннем рынке — минимум 90% из нее. Но 14 августа правительство обнулило эти нормативы, сославшись на укрепление рубля и отсутствие проблем с валютной ликвидностью. В сентябре рубль немного ослаб, указывает ЦБ: к доллару, например, на 3,2%.

