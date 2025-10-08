Resolution Foundation: британцам нужно копить всю жизнь, чтобы разбогатеть

Аналитики выяснили, как долго британцам надо копить, чтобы разбогатеть

Два года назад обычному британцу нужно было бы откладывать зарплату 52 года, чтобы стать богатым — это на 14 лет больше, чем было в 2006–2008 годах. Рост цен на жилье сделал накопление богатства намного сложнее, считают аналитики

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В 2020–2022 годах житель Великобритании, занятый полный рабочий день, должен был откладывать зарплату около 52 лет, чтобы стать богатым — на 14 лет больше, чем в 2006–2008 годах. В денежном выражении разрыв между населением со средним достатком и богатыми достиг £1,3 млн ($1,8 млн), говорится в отчете аналитического центра Resolution Foundation.

Великобритания переживает существенное усиление имущественного неравенства, пишут аналитики. Подняться с середины к вершине имущественной лестницы становится сложнее, поскольку стоимость накопленного домохозяйствами богатства растет намного быстрее реальных доходов: в 2022 году она почти в 7,5 раза превысила ВВП.

Эта тенденция наметилась после 1980 года. Основная причина — устойчивый рост цен на жилье и падение процентных ставок, усилившие разрыв между владельцами активов, в частности жилья, и остальным населением, а также межпоколенческие и региональные различия.

Так, богатство самой обеспеченной десятой части лондонских семей теперь в 12 раз больше медианного уровня по стране. Большая часть роста благосостояния домохозяйств с 2010-х годов произошла за счет роста цен на жилье и пенсий, причем этот прирост в основном был сосредоточен среди пожилых и богатых домовладельцев.

Рост цен на жилье резко ускорился примерно с 2012 по 2014 год, эта тенденция углубила разрыв между обеспеченными и небогатыми группами.

В 2024 году медианная стоимость среднего дома в Англии в 7,7 раза превысила медианную среднюю зарплату штатного работника за год. В 1997 году она превышала ее в 3,5 раза. В результате накопление средств стало более сложным: теперь молодой семье требуется около 12 лет, чтобы накопить на депозит для покупки дома.

Средний размер депозита, необходимого для покупки недвижимости в Великобритании, составляет 20% от покупной цены недвижимости.

Пандемия не изменила устоявшийся паттерн накопления богатства, а тенденция ограниченной имущественной мобильности сохранилась: большинство людей за четыре года могут подняться максимум на один дециль по шкале богатства, причем семьи низкого и среднего уровня чаще испытывают спад.