С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Аналитики выяснили, как долго британцам надо копить, чтобы разбогатеть

Resolution Foundation: британцам нужно копить всю жизнь, чтобы разбогатеть
Два года назад обычному британцу нужно было бы откладывать зарплату 52 года, чтобы стать богатым — это на 14 лет больше, чем было в 2006–2008 годах. Рост цен на жилье сделал накопление богатства намного сложнее, считают аналитики
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В 2020–2022 годах житель Великобритании, занятый полный рабочий день, должен был откладывать зарплату около 52 лет, чтобы стать богатым — на 14 лет больше, чем в 2006–2008 годах. В денежном выражении разрыв между населением со средним достатком и богатыми достиг £1,3 млн ($1,8 млн), говорится в отчете аналитического центра Resolution Foundation.

Великобритания переживает существенное усиление имущественного неравенства, пишут аналитики. Подняться с середины к вершине имущественной лестницы становится сложнее, поскольку стоимость накопленного домохозяйствами богатства растет намного быстрее реальных доходов: в 2022 году она почти в 7,5 раза превысила ВВП.

Эта тенденция наметилась после 1980 года. Основная причина — устойчивый рост цен на жилье и падение процентных ставок, усилившие разрыв между владельцами активов, в частности жилья, и остальным населением, а также межпоколенческие и региональные различия.

Новые 8 регионов, где можно заработать больше ₽100 тыс. Инфографика
Финансы

Так, богатство самой обеспеченной десятой части лондонских семей теперь в 12 раз больше медианного уровня по стране. Большая часть роста благосостояния домохозяйств с 2010-х годов произошла за счет роста цен на жилье и пенсий, причем этот прирост в основном был сосредоточен среди пожилых и богатых домовладельцев.

Рост цен на жилье резко ускорился примерно с 2012 по 2014 год, эта тенденция углубила разрыв между обеспеченными и небогатыми группами.

В 2024 году медианная стоимость среднего дома в Англии в 7,7 раза превысила медианную среднюю зарплату штатного работника за год. В 1997 году она превышала ее в 3,5 раза. В результате накопление средств стало более сложным: теперь молодой семье требуется около 12 лет, чтобы накопить на депозит для покупки дома.

Средний размер депозита, необходимого для покупки недвижимости в Великобритании, составляет 20% от покупной цены недвижимости.

Пандемия не изменила устоявшийся паттерн накопления богатства, а тенденция ограниченной имущественной мобильности сохранилась: большинство людей за четыре года могут подняться максимум на один дециль по шкале богатства, причем семьи низкого и среднего уровня чаще испытывают спад.

