Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,29 -0,05 EUR Бирж. 73,07 -0,11 Brent 57,15 +1,29% USD Нал. 65,66 64,87 EUR Нал. 73,62 72,74 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1194 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 882,00 -103,00 IMOEX 2 704,28 +1,10% RTSI 1 304,91 +1,56% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽479,77 (+13,15%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,15%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Глава архангельского поселения допустил взрыв ракеты в море Общество, 16:24 Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 80 Общество, 16:13 «Сочи» объявили о переходе седьмого за месяц футболиста «Зенита» Спорт, 16:11 МИД России подтвердил освобождение двух россиян из заключения в Ливии Политика, 16:09 Вторая платежная директива: чего ждать и чего бояться Pro, 16:03 Жена посла США Хантсмана назвала сроки его отъезда из России Политика, 16:01 «Аэрофлот» улучшил позиции в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку​ Пресс-релиз, 15:57 В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами Общество, 15:53 Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн Общество, 15:46 Как роботы помогают сделать телепортацию реальной. Видео Экономика инноваций, 15:41  На Украине изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды Технологии и медиа, 15:39 В Монголии на Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову Общество, 15:29 СМИ сообщили о желании Ивана Игнатьева уйти из «Краснодара» Спорт, 15:23 В парламенте Киргизии предложили объявить чрезвычайную ситуацию Политика, 15:17
Экономика ,  
0 
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство намерено обязать все госкорпорации составлять отчеты о своем развитии. Сейчас такая отчетность не унифицирована и не обязательна. Эксперты считают, что это поможет комплексно анализировать эффективность госкорпораций
Премьер-министр России Дмитрий Медведев (Фото: Яна Лапикова / ТАСС)

Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития. Форма отчетности будет единообразной, ее утвердит кабмин. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Поправки касаются всех шести российских госкорпораций (ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ), а также государственной компании «Российские автомобильные дороги». С какого года предполагается ввести закон в действие, в документе не сказано.

Изменения вносятся в рамках правительственной «дорожной карты» по повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых государственным корпорациям и компаниям. Требования к форме и содержанию отчетов должно будет разработать Минэкономразвития при содействии Минфина и других «заинтересованных федеральных органов».

Как сейчас отчитываются госкорпорации

В соответствии с действующим законодательством высший орган госкорпорации утверждает долгосрочную программу деятельности и развития или другой документ о долгосрочном планировании. В нем должно быть предусмотрено выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей. Но сейчас в законах о госкорпорациях нет единообразия в том, что касается отчетности о развитии.

  • У некоторых (например, у «Росатома») в годовой отчет должен входить отчет о выполнении программы деятельности.
  • В законах об АСВ и Фонде содействия реформированию ЖКХ не определены документы о долгосрочном планировании, указано в пояснительной записке к законопроекту. Правительственные поправки наделят совет директоров АСВ полномочиями утверждать стратегию развития, а наблюдательный совет фонда обяжут составлять долгосрочную программу деятельности и развития.
  • В законе о ВЭБ.РФ сказано, что наблюдательный совет госкорпорации утверждает стратегию развития, однако в пункте о годовом отчете о выполнении стратегии не говорится. Поправки предлагают уточнить это и прописать, что в годовой отчет ВЭБ.РФ, помимо финансовой отчетности, должен входить и отчет о выполнении стратегии развития.

Законопроект призван унифицировать отчетность госкорпораций о развитии.

Тренд на открытость

Усиление контроля за отчетностью госкорпораций следует мировому тренду повышения открытости экономики, считает профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Татьяна Илларионова.

«Современная экономика — это публичная, открытая сфера. Компании обязаны публиковать свою отчетность. Требования к этой отчетности год от года мировое сообщество ужесточает», — сказала она РБК.

Крупные корпорации «по определению должны быть публичными», подчеркнула Илларионова. «Вся их деятельность должна быть открыта гражданам. Если мы говорим о стратегии развития, то, конечно, правительство вправе требовать [отчета], на что они планируют потратить бюджетные средства», — уверена эксперт.

У граждан и бизнеса есть достаточно высокий запрос на понимание в удобной форме того, что происходит с государственными структурами и госкорпорациями, отмечает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Унификация данных о выполнении госкорпорациями стратегий развития позволит интегрировать их в автоматизированную информационную систему и проводить комплексный анализ их эффективности, считает он.

«Если есть унификация, единый стандарт, единый формат, то тогда это можно сводить в единую систему, подключать различные новые технологии и подходы к обработке данных, например машинное обучение. Это позволит видеть мультипликативный эффект и последствия от тех или иных действий, видеть эффективность государственных вложений», — сказал он.

Калмыков добавил, что сейчас большие трудозатраты в госструктурах идут на рутинные процессы, которые могли бы быть автоматизированы.

Ранее РБК писал о рекомендации Международного валютного фонда обязать все госкомпании в России публиковать финансовые показатели. Минфин сообщил, что будет учитывать показатели финансовых результатов только госкорпораций при формировании статистики государственных финансов.

Автор: Анна Гальчева
Теги: госкорпорации, отчетность, Правительство
Материалы по теме
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы госкомпаний
Экономика
Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter