Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии

- У некоторых (например, у «Росатома») в годовой отчет должен входить отчет о выполнении программы деятельности.
- В законах об АСВ и Фонде содействия реформированию ЖКХ не определены документы о долгосрочном планировании, указано в пояснительной записке к законопроекту. Правительственные поправки наделят совет директоров АСВ полномочиями утверждать стратегию развития, а наблюдательный совет фонда обяжут составлять долгосрочную программу деятельности и развития.
- В законе о ВЭБ.РФ сказано, что наблюдательный совет госкорпорации утверждает стратегию развития, однако в пункте о годовом отчете о выполнении стратегии не говорится. Поправки предлагают уточнить это и прописать, что в годовой отчет ВЭБ.РФ, помимо финансовой отчетности, должен входить и отчет о выполнении стратегии развития.
Законопроект призван унифицировать отчетность госкорпораций о развитии.
Усиление контроля за отчетностью госкорпораций следует мировому тренду повышения открытости экономики, считает профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Татьяна Илларионова.
«Современная экономика — это публичная, открытая сфера. Компании обязаны публиковать свою отчетность. Требования к этой отчетности год от года мировое сообщество ужесточает», — сказала она РБК.
Крупные корпорации «по определению должны быть публичными», подчеркнула Илларионова. «Вся их деятельность должна быть открыта гражданам. Если мы говорим о стратегии развития, то, конечно, правительство вправе требовать [отчета], на что они планируют потратить бюджетные средства», — уверена эксперт.
У граждан и бизнеса есть достаточно высокий запрос на понимание в удобной форме того, что происходит с государственными структурами и госкорпорациями, отмечает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Унификация данных о выполнении госкорпорациями стратегий развития позволит интегрировать их в автоматизированную информационную систему и проводить комплексный анализ их эффективности, считает он.
«Если есть унификация, единый стандарт, единый формат, то тогда это можно сводить в единую систему, подключать различные новые технологии и подходы к обработке данных, например машинное обучение. Это позволит видеть мультипликативный эффект и последствия от тех или иных действий, видеть эффективность государственных вложений», — сказал он.
Калмыков добавил, что сейчас большие трудозатраты в госструктурах идут на рутинные процессы, которые могли бы быть автоматизированы.
Ранее РБК писал о рекомендации Международного валютного фонда обязать все госкомпании в России публиковать финансовые показатели. Минфин сообщил, что будет учитывать показатели финансовых результатов только госкорпораций при формировании статистики государственных финансов.