Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии

Правительство намерено обязать все госкорпорации составлять отчеты о своем развитии. Сейчас такая отчетность не унифицирована и не обязательна. Эксперты считают, что это поможет комплексно анализировать эффективность госкорпораций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (Фото: Яна Лапикова / ТАСС)

Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития. Форма отчетности будет единообразной, ее утвердит кабмин. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Поправки касаются всех шести российских госкорпораций (ВЭБ.РФ, «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», Агентство страхования вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ), а также государственной компании «Российские автомобильные дороги». С какого года предполагается ввести закон в действие, в документе не сказано.

Изменения вносятся в рамках правительственной «дорожной карты» по повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых государственным корпорациям и компаниям. Требования к форме и содержанию отчетов должно будет разработать Минэкономразвития при содействии Минфина и других «заинтересованных федеральных органов».

Как сейчас отчитываются госкорпорации

В соответствии с действующим законодательством высший орган госкорпорации утверждает долгосрочную программу деятельности и развития или другой документ о долгосрочном планировании. В нем должно быть предусмотрено выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей. Но сейчас в законах о госкорпорациях нет единообразия в том, что касается отчетности о развитии.