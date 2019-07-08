Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Россия вместе с США и торговыми партнерами приняла Конвенцию о взаимном признании и исполнении судебных решений. Если суд за рубежом постановил взыскать деньги с российской компании, решение будет исполняться в России

Гаагская конференция по международному частному праву (Фото: Facebook)

Россия вместе с другими участниками Гаагской конференции по международному частному праву 2 июля приняла Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам. Это первый универсальный механизм, который полностью регулирует транграничное исполнение судебных решений.

Документ распространяется на гражданские и коммерческие дела договаривающихся государств. Ратификация конвенции будет означать, что решение иностранного суда признается в стране так же, как решение национального суда.

Конвенция не включает семейные споры, дела о банкротстве, в области интеллектуальной собственности, перевозки пассажиров и грузов. И не распространяется на доходы, таможенные или административные вопросы.

Снятие барьеров

Страны, ратифицировавшие конвенцию, создадут единое правовое пространство, устранив барьеры в решении коммерческих споров, пояснил РБК управляющий партнер «Вестсайд» Сергей Володагин. Принятие документа необходимо в условиях глобализации экономики и вносит больше порядка, предсказуемости и устойчивости в торгово-экономические отношения, добавил партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков.